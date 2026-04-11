2-0 Así te contamos la victoria del Málaga que le hace ser candidato al ascenso
Murillo de cabeza y un golazo desde la frontal de Joaquín liquida a Las Palmas, le gana el average y confirma su poderío en La Rosaleda
Málaga - Publicado el
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