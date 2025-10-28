Jessica Figueroa, sobre Oyarzabal: "Es tan inteligente que va una marcha por delante de los demás"

Esta semana se han cumplido diez años del debut de Mikel Oyarzabal con la Real Sociedad, una efeméride que han analizado en el programa 'Deportes COPE Gipuzkoa', dirigido por Marco Antonio Sande. El propio capitán ha expresado su emoción: "Se me pone la piel de gallina, de poder estar en el sitio que uno quiere, con la gente que quiere y en el club que uno siente de verdad tantos años". El '10' se ha mostrado "orgulloso" de afrontar los "momentos jodidos" y de darlo todo por el equipo.

El líder indiscutible

En la tertulia, la periodista Marta Gonzalo ha definido a Oyarzabal con una sola palabra: "todo". Para ella, "Mikel Oyarzábal en la Real Sociedad, en estos momentos, lo es todo. Es el capitán, es el líder dentro y fuera del campo, es la prolongación de Sergio Francisco en el verde". También ha defendido su rendimiento ante las críticas, recordando que la temporada pasada "acabó con 18 goles en todas las competiciones" y en la actual ya suma cuatro.

Gonzalo lo ha calificado como "un jugador de época, un jugador de los que nos vamos a acordar siempre en la Real", y ha subrayado que su ausencia se notará mucho cuando no esté. Su importancia, asegura, es capital para el equipo txuri-urdin en la actualidad.

Orgulloso de vivirlos, de poder afrontarlos y de dar siempre lo que uno tiene dentro al máximo" Mikel Oyarzabal Capitán de la Real Sociedad

La inteligencia como virtud

Por su parte, la periodista Jessica Figueroa ha destacado una cualidad por encima de todas las demás en el juego del eibarrés: la inteligencia. "Creo que tiene una capacidad enorme para leer el fútbol, para leer el juego, lo que necesita el equipo en cada momento", ha explicado. Según Figueroa, el capitán "entiende muy bien dónde tiene que estar y cómo tiene que trabajar para el grupo".

Esta visión de juego le permite estar siempre un paso por delante. "Yo es que creo que va por delante de muchos, ¿no? Como que lleva una marchita más", ha añadido. Para la analista, su polivalencia y compromiso lo convierten en un futbolista "muy completo" que siempre ofrece soluciones sobre el campo.

Yo es que creo que va por delante de muchos, como que lleva una marchita más" Jessica Figueroa Periodista de Radio Marca y RNE

Un récord y un heredero

En el programa también se ha recordado la predicción de Alberto 'Bixio' Gorriz, leyenda de la Real, quien afirmó que Oyarzabal "le quitará el récord seguro" de 599 partidos oficiales. Sin embargo, Gorriz también apuntó a un posible sucesor en esa carrera: Jon Martín. Marta Gonzalo ha coincidido en que Martín "va a marcar una época en la Real", destacando su personalidad a pesar de su juventud.

