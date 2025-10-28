Marta Gonzalo ve "raro" el plan de la Real Sociedad para la Copa del Rey

La decisión de Sergio Francisco de no convocar a ningún jugador del Sanse para el partido de Copa del Rey contra el Negreira ha generado sorpresa. En el programa Deportes COPE Gipuzkoa, dirigido por Marco Antonio Sande, la delegada del Diario AS en Gipuzkoa, Marta Gonzalo, ha calificado la situación como "rara".

Gonzalo ha explicado que daba "por hecho" que habría refuerzos del filial. "Hay bajas en estos momentos en la plantilla, hay jugadores, además, que vienen jugándolo prácticamente todo, por tanto, era el momento de darles un descanso", ha argumentado. La periodista ha confesado que estaba "convencida de que se iba a reforzar con algún futbolista del Sanse, al menos en la parcela ofensiva".

Mikel Oyarzábal, el 'todo' de la Real

Para mí, Mikel Oyarzábal en la Real Sociedad, en estos momentos, lo es todo" Marta Gonzalo Delegada del Diario AS en Gipuzkoa

Preguntada por el capitán, Mikel Oyarzábal, la periodista lo ha definido con una sola palabra: "todo". Según Gonzalo, el delantero "en la Real Sociedad, en estos momentos, lo es todo. Es el capitán, es el líder dentro y fuera del campo, es la prolongación de Sergio Francisco en el verde". Ha concluido afirmando que se trata de "un jugador de época" y que, cuando no esté, se le recordará mucho.

El derbi vasco en el horizonte

En un derbi las fuerzas se igualan y da igual las dinámicas de los equipos" Marta Gonzalo Delegada del Diario AS en Gipuzkoa

Ante la proximidad del Derbi Vasco, Gonzalo se ha mostrado cauta a la hora de señalar un favorito. "Cuando se dice que en un derbi las fuerzas se igualan y da igual las dinámicas de los equipos, es que es así", ha señalado. Aunque la Real Sociedad llega con una tendencia positiva y el Athletic Club con dudas, ha recordado que los bilbaínos están por encima en la clasificación liguera.

La titularidad de Take Kubo

Sobre la posible participación de Take Kubo en el derbi si se recupera a tiempo, Marta Gonzalo ha condicionado su titularidad al momento de su reincorporación. "Si el miércoles ya está entrenando con el grupo, pues podría tener sus opciones de salir de inicio", ha comentado, ya que al japonés "le extramotiva" el derbi. Sin embargo, si no reaparece hasta el jueves o viernes, considera que no se le debería arriesgar por la falta de ritmo de competición.