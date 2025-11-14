El Eibar quiere romper su sequía a domicilio en El Molinón y el Sanse busca su segundo triunfo en Castellón

El SD Eibar afronta su visita al Sporting de Gijón este domingo (16:15h) en El Molinón con la moral renovada. El equipo armero llega tras una remontada épica contra el Albacete que puso fin a una racha de seis jornadas sin conocer la victoria, un triunfo que ha supuesto un balón de oxígeno para la plantilla. El objetivo ahora es claro: ganar por fin lejos de Ipurua, algo que no consigue desde el pasado mes de mayo, hace ya seis meses.

La vuelta de Nolaskoain, clave

En el apartado deportivo, y tras la recuperación definitiva de Álvarez y Cubero, la principal novedad en la convocatoria de Beñat San José podría ser el regreso de Peru Nolaskoain. Según ha informado el periodista de Cope Eibar, Óscar Imedio, el de Zumaia "está entrenando con el resto de los compañeros" tras superar sus problemas musculares y "seguramente será la principal novedad de la lista". Las únicas bajas para viajar a Gijón son, en principio, las de Uruceta, Aduares y Madariaga.

Con estas piezas, el once previsto que podría saltar a El Molinón, según la citada fuente, estaría formado por Jonmi en portería; Cubero, Marco Moreno, Arbilla y Buta en defensa; Alex Garrido y Olaetxea en el doble pivote, con Corpas por la derecha y Toni Villa por la izquierda; y en la punta de ataque, Martón y Bautista.

Confianza plena en el entrenador

Durante la mala racha de resultados, se especuló desde fuera de Euskadi con una posible destitución de Beñat San José. Sin embargo, el periodista Óscar Imedio ha asegurado que su puesto no ha corrido peligro a corto plazo. "El consejo me consta, cree fielmente en el proyecto de Beñat San José", afirmó, añadiendo que una decisión así no forma parte del 'modus operandi' del club. De hecho, considera que "sería inédito en la historia del Eibar, por lo menos en la historia reciente, un cese de un entrenador en el mes de noviembre".

El reto a domicilio del Sanse

Por su parte, la Real Sociedad B visita al Castellón el sábado (16:00h) con una necesidad todavía más urgente: sumar el primer punto de la temporada a domicilio. El filial txuri-urdin no ha conseguido puntuar en ninguno de sus desplazamientos, una racha que contrasta con las buenas sensaciones que transmite su juego. El periodista Mauri Idiakez, que sigue la actualidad del equipo, define al conjunto de Jon Ansotegi como "rápido, valiente y aguerrido".

Idiakez se muestra optimista de cara a la visita a Castalia y lamenta la falta de gol del equipo pese a que "generan muchas ocasiones". La gran noticia para el Sanse es el posible regreso a la titularidad de Mikel Rodríguez, un jugador de "gran proyección" que viene de una lesión. El analista confía en las posibilidades del equipo y lanza una afirmación contundente: "No he visto un equipo en lo que va de Liga netamente superior al Sanse".

La jornada del fin de semana en el fútbol vasco se completará con el derbi de la Liga F que enfrentará el domingo (12:00h) en Anoeta a la Real Sociedad y al Athletic Club.