Valencia Basket empieza el 2026 aplicando el rodillo en Bilbao (72-116)

Ver un marcador de 72-116 puede inducir a pensar que el ataque ganó el partido. Pero es la defensa, rebajar diez puntos, la producción habitual del Bilbao Basket y desquiciar a Miribilla lo que permitió a Valencia Basket jugar como le gusta, a toda velocidad, martilleando con el rebote y los triples. Veinte rebotes más (23-43) y nueve triples más (7-16). Si no fuera poco, los taronja tirando casi en un cincuenta por ciento (16 de 34, 47 por ciento) desde el arco. Un alud. Eso fue el equipo de Pedro Martínez en la segunda mitad. De un 35-37 al descanso, a ese más 44 de diferencia.

Empezaron bien los visitantes, serios, con buena defensa y cerraron el primer cuarto 11-24, pero Miribilla tiene fama de pista complicada, algo más que merecido. Los hombres de negro, desde la defensa y con Petrasek encendido con 14 puntos, cortocircuitaron un poco a los de Pedro. Fue una reacción de orgullo que fue arrasada en la segunda parte.

Así es este Valencia Basket que anotó 79 puntos en la segunda mitad, una locura. Con ese baloncesto coral que tuvo a ocho jugadores en diez o más de valoración. Con la continuidad a lo mostrado por Sako ante Partizan y la mejor aportación anotadora de Key, doce puntos en casi doce minutos. Todo para superar los 113 puntos anotados en Lugo a principios de temporada. Aquel día, ante Breogán, se concedieron 90 puntos. Ahora los de Pedro Martínez son más herméticos atrás. Más rocosos. Más ganadores. Esto sigue. Próxima cita, el domingo el Baxi Manresa en el Roig Arena.