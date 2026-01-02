Localizan en buen estado al turista alemán de 79 años desaparecido en Cartagena
El hombre salió a caminar por la mañana en la zona de Isla Plana y fue encontrado por la noche gracias a un amplio dispositivo de búsqueda
Murcia - Publicado el
Los servicios de emergencia han localizado en buen estado a un hombre alemán de 79 años que había desaparecido este viernes en la zona de Isla Plana, en Cartagena. El aviso de su desaparición se recibió a las 18:53 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia.
Un amplio operativo de rescate
Según informaron sus familiares, el hombre había salido a caminar sobre las 10:00 horas por la Rambla del Cañar y no había regresado. Tras intentar localizarlo sin éxito, se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron los Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, Protección Civil con su unidad canina y la Guardia Civil, que desplegó un dispositivo terrestre y aéreo con drones.
Finalmente, a las 21:43 horas, Protección Civil de Cartagena comunicó que habían encontrado al hombre. Tras confirmar que se encontraba en buen estado, fue trasladado de vuelta al camping donde se alojaba.
