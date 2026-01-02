COPE
Localizan en buen estado al turista alemán de 79 años desaparecido en Cartagena

El hombre salió a caminar por la mañana en la zona de Isla Plana y fue encontrado por la noche gracias a un amplio dispositivo de búsqueda

Mapa de la zona

112 Región de Murcia

Mapa de la zona

Maite Fernández

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Los servicios de emergencia han localizado en buen estado a un hombre alemán de 79 años que había desaparecido este viernes en la zona de Isla Plana, en Cartagena. El aviso de su desaparición se recibió a las 18:53 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia.

Un amplio operativo de rescate

Según informaron sus familiares, el hombre había salido a caminar sobre las 10:00 horas por la Rambla del Cañar y no había regresado. Tras intentar localizarlo sin éxito, se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron los Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, Protección Civil con su unidad canina y la Guardia Civil, que desplegó un dispositivo terrestre y aéreo con drones.

Finalmente, a las 21:43 horas, Protección Civil de Cartagena comunicó que habían encontrado al hombre. Tras confirmar que se encontraba en buen estado, fue trasladado de vuelta al camping donde se alojaba.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

