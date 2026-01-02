Lorca se prepara para la borrasca ‘Francis’ y el riesgo de nevadas en Reyes

El Ayuntamiento de Lorca ha puesto en marcha un dispositivo de prevención y medidas operativas ante la llegada de la borrasca ‘Francis’. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado sobre la posibilidad de precipitaciones que podrían ser en forma de nieve incluso en cotas bajas del sureste, especialmente durante los días 5 y 6 de enero.

Un operativo ante la incertidumbre

El concejal de Emergencias, José Martínez, ha informado del seguimiento permanente de las previsiones, que surgen de la convergencia de la borrasca ‘Francis’ con una masa de aire frío del norte de Europa. Martínez ha señalado que, aunque el frente tiene un gran diámetro, su contacto con masas de aire mediterráneo "hace que la previsión meteorológica a nivel local cuente con un factor de incertidumbre importante".

No solo estamos pendientes del municipio, también tenemos que prever posibles cortes de la autovía A91" JOSÉ MARTÍNEZ Concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca

La situación coincide con la “Operación Regreso” de las vacaciones de Navidad, lo que añade una preocupación extra por el tráfico. "No solo estamos pendientes del municipio respecto a la celebración de las últimas fiestas navideñas, también tenemos que prever posibles cortes de la autovía A91 en el límite entre Lorca y Vélez Rubio", ha explicado el concejal.

Puntos clave y medios desplegados

El consistorio ha anunciado que a partir del domingo 4 de enero se activa el Plan Territorial de Protección Civil de Lorca en fase de PREEMERGENCIA. Se ha reforzado la precaución en puntos como la RM11 (Lorca-Águilas), la RM711 (Lorca-Caravaca) y varias carreteras de las pedanías altas, como la RM504 y la MU503.

Para hacer frente al temporal, se ha preparado la máquina quitanieves y se ha hecho acopio de más de 6 toneladas de sal en la base de Zarcilla de Ramos. Además, se reforzará la dotación de guardia del Servicio de Emergencias Municipal y de Protección Civil, y se ha contactado con empresas de maquinaria pesada y con los alcaldes pedáneos.

Como medida preventiva, el personal de emergencias ha coordinado posibles actuaciones con la gasolinera de la Venta de la Petra, en la A-91. También se habilitará un pabellón del Palacio de Ferias y Congresos Francisco Jódar para acoger a familias que puedan quedar atrapadas en las carreteras.

AEMET Aviso Especial de la AEMET ante la previsión de nieve en cotas bajas

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde la concejalía se pide evitar desplazamientos innecesarios, circular con precaución, llevar cadenas y revisar el vehículo antes de salir. Se insiste en la importancia de ventilar adecuadamente las estancias con estufas de butano o leña para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las autoridades ruegan a la población que siga en todo momento las indicaciones oficiales y evite exponerse a riesgos innecesarios. Se recomienda tener preparado un kit de emergencia en casa con linterna, radio a pilas, alimentos y medicamentos, así como cuidar especialmente de las personas vulnerables.