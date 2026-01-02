El futuro centro de conservación y recuperación de especies del Mar Menor tiene un proyecto que se adjudica esta semana

Este centro de conservación y recuperación de especies del Mar Menor desarrollara su labor de conservación, investigación científica y educación ambiental del ecosistema en las antiguas instalaciones de la terminal del aeropuerto de San Javier.

Juan María Vázquez resaltó que la adjudicación del proyecto se eleva a algo más de 267 mil euros y suscitó el interés de hasta siete equipos de arquitectura, resultando finalmente ganador el presentado por el equipo liderado por el arquitecto José Manuel Chacón, responsable de actuaciones anteriores en edificios emblemáticos, como el Cuartel de Instrucción de Marinería o el frente marítimo de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

El diseño incluye "16 tanques marinos con 854.000 litros de capacidad, destinados a la conservación y recuperación de especies marinas, especialmente autóctonas del Mar Menor, así como laboratorios y áreas técnicas para investigación, análisis y atención veterinaria” .

universidades publicas

Respecto a la gestión de las Universidades en el año que ha terminado, Juan María Vázquez ha afirmado que 2025 fue “el año con la mejor financiación para las universidades públicas de la historia, algo que refrendan tanto el propio informe del Ministerio como ambos rectores”, y puso el acento en que este logro “se alcanza a pesar de que somos una comunidad infrafinanciada”.

El consejero insistió en que, en el fomento de la investigación, se cumplió con la mejor y más dotada económicamente convocatoria de atracción de talento, la Saavedra Fajardo y quiso remarcar “como transformamos la innovación científica en empleo, proceso y productividad para la Región con la convocatoria de las pruebas de concepto, así como la ruptura del techo de asistencia a la Semana de la Ciencia y Tecnología, con más de 30.000 asistentes”.

especies protegidas

Respecto a especies protegidas, linces, tortugas bobas, buitres leonados, caballitos de mar, nacras o cercetas pardillas forman parte de un listado que en 2025 experimentaron un notable aumento de sus poblaciones y que, de estar extinguidas, como fue el caso del buitre leonado, ahora contemos con 319 parejas y una población total de 774 ejemplares.

Además del buitre, el consejero también destacó que 2025 “fue el año con más liberaciones de tortugas bobas, con 94 ejemplares que volverán a nuestras playas a desovar en el futuro, consolidándonos como ‘Territorio Tortuga’ "