Tragedia en Fermoselle (Zamora): un hombre de 79 años muere tras un incendio en su vivienda

Un hombre de 79 años falleció este viernes tras resultar gravemente afectado por un incendio en su vivienda de la localidad zamorana de Fermoselle, según informaron fuentes del Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2.

El suceso se produjo en la cocina de la casa, que quedó completamente dañada por las llamas y el humo. Un particular alertó a los servicios de emergencia, señalando que aunque ya no había fuego activo, la vivienda estaba llena de humo, lo que dificultaba la visibilidad y aumentaba el riesgo de intoxicación.

Tras recibir el aviso, la sala del 1-1-2 movilizó de inmediato a la Guardia Civil (COS) de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a los servicios sanitarios de Emergencias de Sacyl, enviando un equipo médico de la zona y una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE).

A la llegada del personal sanitario, lamentablemente se confirmó el fallecimiento del hombre, que no pudo ser rescatado a tiempo pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

El incendio ha generado consternación en el municipio y las autoridades investigan ahora las causas que originaron el fuego, sin descartar ninguna hipótesis en esta fase inicial.

Los servicios de bomberos lograron controlar el incendio y ventilar la vivienda para evitar riesgos mayores, evitando que el fuego se extendiera a las casas colindantes. La Guardia Civil coordina las diligencias y mantiene abiertas las investigaciones para determinar el origen exacto del siniestro.

Fermoselle se enfrenta ahora a la tragedia y a la pérdida de uno de sus vecinos, mientras toda la localidad muestra su solidaridad con la familia afectada.