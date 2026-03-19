El problema puede estar ahora en la portería del Granada CF

El Granada perderá a su portero titular durante un par de partidos porque ha vuelto a ser convocado por la selección de Argelia para la disputa de dos partidos. Uno de ellos ante Guatemala (viernes 27 de marzo a las 20:30 h. en el Stadio Luigi Ferraris, Génova) y otro frente a Uruguay (martes 31 a las 20:30 h. en el Allianz Stadium de Turín). Esto quiere decir que se va a perder los partidos ante el Huesca, Sábado de Pasión, y Las Palmas, Jueves Santo.

Hay un dato que hace todavía más preocupante esta noticia: Astralaga lleva dos partidos sin ser convocado por lesión y todavía no entrena con normalidad. Se desconoce la causa de la dificultad que puede tener el guardameta. Eso en el caso de que pueda jugar, porque de no ser así, habrá que recurrir al guardameta del Recreativo, Iker García, un jugador extremeño de 19 años que ya ha debutado con el primer equipo por causas de fuerza mayor y que ese día no encajó ningún tanto, pero que viene de Tercera, es decir, la quinta categoría del fútbol español, con un equipo que no está realizando un papel brillante en la competición.

real sociedad b - granada

La vorágine informativa en torno a la compraventa del club ha bajado la intensidad, porque aparentemente no existen novedades. Esto permite fijar la atención en el partido del domingo (16:15 h.) frente a la Real Sociedad B. El filial ha mejorado su juego con respecto al que salió goleado del Nuevo Los Cármenes en la primera vuelta y su presión provoca incomodidad en el rival. Ahora bien, con todas estas dificultades, es un equipo en teoría accesible para sumar. Su futbolista más peligroso es Gorka Carrera. Es un delantero centro de 20 años que ya suma doce goles y ninguno es fruto del penalti.

El Granada tiene la duda por lesión de jugadores tan importantes como Alemañ o Rubén Alcaraz y la baja por sanción de Sergi Ruiz. Continúa siendo un equipo irregular y lucha por una permanencia que se antoja complicada en el caso de que no alcance una calidad en su fútbol que todavía no ha logrado a lo largo de esta temporada.