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La lucha del hijo de una víctima del Alvia de Adamuz: "Necesitamos que se nos escuche"

José Javier Romero, que perdió a su madre y a su tía en el accidente, relata en COPE Huelva la desatención y el abandono que sufren las familias

(Foto de ARCHIVO)Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). El descarrilamiento de un tren de alta velocidad y la posterior colisión con otro convoy, ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba), ha dejado un amplio operativo de emergencias en marcha, la suspensión de varias conexiones ferroviarias y una investigación abierta para esclarecer sus causas. El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes alcanza este martes, al menos 41 personas, siendo un total de 122 las personas atendidas por el siniestro, con 117 adultos y cinco niños. En este momento, hay 39 personas ingresadas --37 adultos y cuatro niños.Rocío Ruz / Europa Press20 ENERO 2026;UME;GUARDIA CIVIL20/1/2026
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Redacción COPE Huelva

Huelva - Publicado el - Actualizado

2 min lectura0:14 min escucha

El 18 de enero quedó marcado para siempre en la vida de José Javier Romero Barba. En una entrevista concedida a COPE Huelva, ha relatado la tragedia que supuso el descarrilamiento del Alvia en Adamuz, donde fallecieron dos de las personas más importantes de su familia: su madre, Manuela Barba, y su tía, Esther Matito.

Una tragedia familiar imborrable

Manuela, madre de dos hijos y abuela de una niña, tenía previsto realizar ese viaje junto a su marido, pero un problema de salud se lo impidió. En el último momento, fue su hermana Esther, que deja un hijo, quien ocupó su lugar en un viaje que se convirtió en una tragedia que golpeó a la familia por partida doble.

La lucha por ser escuchados

Meses después, el dolor sigue muy presente. Este viernes, las víctimas del accidente han convocado una manifestación en Huelva para reclamar apoyo y ser escuchadas. "Necesitamos el apoyo de toda la sociedad para que las víctimas tengamos voz y se nos empiece a tratar de verdad como lo que somos", explica José Javier.

(Foto de ARCHIVO)Imagen de familiares de víctimas en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) accediendo al punto de información habilitado en el Centro Cívico Poniente Sur. A 19 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). El punto de información para familiares de la víctimas del accidente ferroviario se le ha dado traslado desde el Centro de Mayores de Adamuz al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, con participación de la EMA, Cruz Roja, psicólogos del Giped y servicios sanitarios".Rocío Ruz / Europa Press19/1/2026
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Sus palabras reflejan la sensación de abandono. Denuncia carencias importantes en la atención psicológica, problemas en la atención médica y en la rehabilitación de los heridos, que no están siendo atendidos con la continuidad necesaria.

La falta de información ha sido muy grande"

Pepe Romero Barba

hijo y sobrino de fallecidas en accidente de Adamuz

“La falta de información ha sido muy grande”, añade. “No sabíamos dónde acudir para recibir ayuda psicológica, rehabilitación o asistencia médica. Es una queja generalizada de todos los familiares”.

Manifestación Adamuz

Manifestación Adamuz

Un atisbo de esperanza

Una noticia ha abierto una puerta a la esperanza en las últimas horas: el reconocimiento del accidente como laboral para las víctimas mortales. Esta medida podría facilitar trámites y ayudas a las familias, algo que José Javier considera fundamental. “Puede ser un cambio importante, siempre que se materialice lo antes posible”, señala.

De cara a la manifestación, las expectativas son claras: lograr el respaldo masivo de la ciudadanía. “Es un momento clave para recibir apoyo real de toda la sociedad de Huelva”, afirma, mientras la Asociación de Víctimas ya ha contratado a un abogado con experiencia en grandes accidentes ferroviarios.

Necesitamos que se nos dé voz y que se nos escuche"

Pepe Romero Barba

hijo y sobrino de fallecidas en accidente de Adamuz

Más allá de la vía judicial, el mensaje que quiere transmitir es sencillo y contundente: “Necesitamos que se nos dé voz, que se nos escuche y que se nos preste la atención que realmente necesitamos”. Porque detrás de cada cifra hay historias de vidas truncadas y familias que intentan reconstruirse.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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