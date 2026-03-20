Euskadi se consolida como referente en la gestión del agua en un planeta desigual

Este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, una jornada impulsada por la ONU para concienciar sobre la crisis hídrica global. En este contexto, el director gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Pedro Barreiro, ha analizado en COPE Euskadi la situación del agua y ha destacado la posición avanzada de Euskadi en la gestión de este recurso.

Un derecho humano con acceso desigual

La Organización de Naciones Unidas reconoce desde 2010 el acceso al agua potable como un derecho humano esencial. Sin embargo, como ha recordado Barreiro, la realidad es que “miles de millones de personas en el mundo aún carecen de acceso seguro a agua de calidad”, lo que provoca graves problemas de salud pública y limita el desarrollo social y económico.

Celebrar este día, según el director gerente, supone recordar que “el acceso al agua no puede ni debe depender del lugar donde uno ha nacido”.

El acceso al agua no puede ni debe depender del lugar donde uno ha nacido” Pedro Barreiro Director gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Euskadi, una gestión de vanguardia

Euskadi se encuentra en una posición avanzada gracias a décadas de planificación e inversión en infraestructuras hidráulicas. La gestión integral del ciclo del agua garantiza un suministro de alta calidad y un saneamiento que alcanza a la práctica totalidad de la ciudadanía, que además muestra una creciente concienciación social sobre su uso responsable.

En Bizkaia, el trabajo del Consorcio de Aguas ha sido clave para transformar la realidad hídrica del territorio. Hoy cuenta con sistemas “modernos, eficientes y resilientes”, logrando una mejora ambiental tan significativa como la de la Ría de Bilbao, convertida en un ejemplo de recuperación a nivel europeo.

EFE La ria de Bilbao, ejemplo de recuperación hídrica

Retos de futuro: la nueva directiva europea

El principal reto a corto y medio plazo es la transposición de una nueva directiva europea de aguas residuales. Esta normativa será “muy exigente” en las condiciones para devolver el agua tratada al medio natural, lo que obligará a realizar “inversiones muy importantes” en las plantas depuradoras.

La complejidad de la directiva es tal que su plazo de ejecución se extiende hasta el año 2045. Esto demuestra, según Barreiro, que su implementación requerirá “más de 20 años para su desarrollo”.

En un día como hoy, Pedro Barreiro ha querido lanzar un mensaje claro a la ciudadanía: “el agua es un bien común que debemos de cuidar entre todos”. Ha recordado que detrás del gesto cotidiano de abrir el grifo hay un “esfuerzo técnico, humano y económico muy importante” para garantizar que llegue en condiciones óptimas.

El agua es un bien común que debemos de cuidar entre todos” Pedro Barreiro Director gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Por ello, su llamamiento final es a “valorar el agua, usarla de forma responsable y seguir apostando por modelos de gestión sostenible que garanticen este derecho para las generaciones futuras”.