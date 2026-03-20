Carmen Sánchez Fonseca, Mejor Enfermera del Año: "Me siento orgullosa y emocionada"

Se llama Carmen Sánchez Fonseca, pero los que la conocen le dicen Carmina, a punto de jubilarse y después de haber dedicado 45 años a su profesión, sus compañeros la han elegido como la Mejor Enfermera del Año, por su trayectoria profesional.

elegida por sus compañeros

Un reconocimiento que otorga el Colegio de Enfermería de Ávila, y que sin duda no puede ser mejor broche de oro para despedir décadas de entrega y dedicación a su trabajo.

Me siento orgullosa y emocionada" Carmen Sánchez Fonseca Enfermera del Año

Carmina, que actualmente trabaja en el Centro de Salud de El Barco de Ávila, nos ha contado en los micrófonos de COPE Ávila que se siente “emocionada y orgullosa” de que sus compañeros la hayan propuesto para ser “Mejor Enfermera del Año”, ya en la recta final de su profesión. Un reconocimiento que atribuye a su “quehacer diario” con sus pacientes y la relación con sus compañeros, con los que asegura que forma “un gran equipo”.

Con la jubilación a la vuelta de la esquina, reconoce que va a echar mucho de menos su profesión.

Lo más gratificante de esto 45 años ha sido el trato con los pacientes, he aprendido mucho de ellos" Carmen Sánchez Fonseca Enfermera del Año

De estos 45 años como enfermera destaca Carmina que lo más gratificante para ella ha sido “el trato con sus pacientes”, de los que confiesa que ha “aprendido mucho”. Y es que afirma que no podría haberse dedicado al papeleo, porque ella necesita “ser enfermera de base”.

Reconoce Carmen Sánchez Fonseca que en estas décadas también ha habido momentos más difíciles y complicados, pero esos no quiere recordarlos y asegura que “se olvidan”.

Llevo toda la vida cuidando a los demás, ahora me voy a dedicar a cuidarme" Carmen Sánchez Fonseca Enfermera del Año

A pocos días de colgar el pijama y la bata, nos adelanta que después de toda una vida dedicada a cuidar a los demás, ahora se va a centrar en cuidarse a sí misma. También a pasar más tiempo con su amigos, su perro, disfrutar de la vida en su pueblo, El Barco de Ávila, y sobre todo, viajar.