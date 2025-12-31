COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Deseos para el 2026"

Manolo Oliveros cierra el año, en Esports COPE, "con ganas de que arranque del derbi" que enfrenta al Espanyol y al Barcelona este sábado en el RCDE Stadium.

LA IMAGEN DEL DIA | 31 DICIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:46 min escucha

