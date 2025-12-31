El amargo fin de año de Dailys después del alunizaje en su bar de Curtis (A Coruña): "Te deja un poco destruido"

Es un fin de año amargo para Dailys, una vecina de Curtis (A Coruña) que ha visto cómo en la madrugada del martes unos desconocidos reventaban su local. Los hechos ocurrieron pasadas las dos de la madrugada, cuando varias personas perpetraron un alunizaje con un coche en su negocio, una tapería situada en el casco urbano del municipio. Los asaltantes se llevaron por delante la reja y el cristal blindado, entraron y fueron directos a la caja registradora.

Un golpe rápido y destructivo

El asalto fue tan rápido que el primo de Dailys, que vive en el piso de arriba, bajó alertado por el ruido justo cuando los ladrones se marchaban. La propia hostelera relata la violencia del impacto: "Rompió las rejas, después siguió, marcha atrás para romper el cristal que hay con una puerta superfuerte. De una vez no pudieron romperlo, cogieron más impulso hacia adelante y volvieron con más fuerza para atrás hasta romper el cristal y la puerta". El estruendo fue tan grande que su primo "bajó rapidísimo y ya cuando bajó ya estaban para montarse en el coche". Con las prisas, "se les cayó monedas y todo y empezaron a gritar: hay gente, hay gente".

Pérdidas económicas y morales

El botín que se llevaron los ladrones fue de algo más de mil euros, pero los daños materiales para repararlo todo podrían llegar a los 40.000 euros, según calcula Dailys. A esta cifra se suman las pérdidas por tener que cerrar el local en una de las épocas más importantes del año. "Imagínate, un día como hoy ya tenía reservada casi todas las mesas, y nada, pues ahora hay que estar cerrado", lamenta la hostelera, quien añade que en estas fechas "está todo el mundo de vacaciones" y le resulta imposible encontrar empresas para reparar los destrozos.

El sueño de toda una vida

Este suceso supone un duro revés para esta mujer de origen cubano, que lleva 15 años en España. Hace siete, reformó completamente un antiguo local de piensos para convertirlo en el sueño de su vida, la Tapería Castiñeira. "Lo hice nuevo, completo, ahí tenía una tienda de piensos, y claro, fue una reforma de 0, de insonorizar todo el bar, todo, todo de 0", explica. Fue un proyecto que le costó "mucho sacrificio" y un año de obras.

Ahora verlo así, te deja un poco destruido" Dailys Dueña de la tapería Castiñeira

"Mi sueño siempre fue eso, tener un bar y así, bonito", cuenta Dailys, que bautizó el negocio con el apellido de su familia como un gesto familiar con el apoyo de su madre. "Ahora verlo así, que te deja un poco destruido, ¿no?", confiesa. A pesar del golpe, agradece el apoyo recibido por parte de los vecinos y del alcalde, y empieza el año con un único deseo: que los responsables "sean detenidos y paguen por lo que han hecho".