Solidaridad desde Carnota (A Coruña) con la comisión de fiestas de Villamanín "damnificada" por el gordo de Navidad

La solidaridad surge desde Galicia tras el error de la comisión de fiestas de Villamanín (León) con la Lotería de Navidad. La comisión de festejos de San Mamede de Carnota (A Coruña) ha puesto en marcha una campaña de solidaridad para apoyar a sus homólogos leoneses, que vendieron más participaciones del Gordo de las que poseían, generando un agujero de cuatro millones de euros. Felipe Capelo, miembro de la comisión gallega, ha explicado en Cope Galicia los motivos de esta iniciativa.

Un error que le puede pasar a cualquiera

Capelo asegura que la idea partió de todos los miembros de la comisión carnotana al ver las noticias. "No nos parecía normal lo que estaba pasando con estos chavales, pues mira, hay que echarles una mano de la manera que podamos". Entienden perfectamente la situación porque también ellos vendieron participaciones durante muchos años y aseguran que "llegaron a la conclusión de que era mucho rollo" Ellos se quedaban con diez décimos "para cubrir cualquier talonario que pudiera andar ahí por el mundo" . “Fue un error, evidentemente”, insiste Capelo, quien cree que a los jóvenes de Villamanín simplemente "se les coló un talonario" y descarta cualquier otra intención: "No son ladrones".

Facebook Festas de San Mamede Carnota celebra sus fiestas grandes en agosto

Lo que queríamos es que supieran que no están solos" Felipe Capelo Miembro de la comisión de fiestas de Carnota

La campaña tiene un objetivo tanto simbólico como económico. Por un lado, buscan transmitir a la comisión de Villamanín que no están solos y que deben sentirse "muy orgullosos" de su trabajo. “Lo que queríamos es que supieran que no están solos”.

Pero están dispuestos a hacerles llegar también una aportación económica a la que esperan que se sumen otras asociaciones y comisiones de la provincia de A Coruña. Pasada la celebración de Fin de Año, se pondrán manos a la obra para organizar la ayuda. "Sabemos que están agradecidos", asegura, tras haber mantenido contacto con el entorno de la comisión leonesa.

Además, hacen una llamada a la generosidad de los agraciados, que pasaron, recuerda, "de cero euros en la cuenta a ser 72.000 u 80.000 euros más ricos" gracias a la iniciativa de estos jóvenes.

Que se preparen para hacer las fiestas, porque no creo que haya ningún tonto en Villamanín que las haga" Felipe Capelo

Felipe Capelo también lanza una advertencia sobre el futuro de los festejos en el pueblo leonés si los premiados no muestran flexibilidad. Considera que, si la situación no se resuelve amistosamente, nadie querrá asumir la responsabilidad de organizar las fiestas. “Que se preparen para hacer las fiestas, porque no creo que haya ningún tonto en Villamanín que las haga”.

Habla con la experiencia de quien lleva décadas participando en la organización de los festejos de su pueblo: "Una vez que entras, te entra el gusanillo... y la verdad es que te gusta!" asegura. Eso, a pesar de que cada vez se complican más las cosas para poder hacer unas fiestas dignas: "Tienes que buscar todos los años cincuenta mil inventos para cubrir lo mismo del año anterior, porque en los pueblos pequeños cada vez falta más gente, la gente es más mayor y se recauda menos..." Saca pecho por las dos comidas que hacen en Carnota al año en las que juntan a unas 600 personas en cada una. "Estamos orgullosísimos", dice Felipe Capelo. No es para menos.