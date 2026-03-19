Crisis de juego y deseo en Baskonia

La tertulia "Dobles Figuras" de COPE Vitoria puso el foco en el preocupante bajón de Saski Baskonia tras conquistar la Copa del Rey. El técnico Paolo Galbiati enfrenta ahora un desafío mayúsculo: recomponer un equipo que muestra falta de deseo y energía, agravada por lesiones clave, un calendario brutal y la mentalidad inconformista del club vitoriano. Pepe Laso y Juanjo Brizuela coincidieron en que enderezar el rumbo será extremadamente complicado, mientras el futuro del proyecto pende de un hilo.

El patrón post-Copa del Rey

Baskonia parece haber entrado en una dinámica negativa tras su hazaña copera. El equipo ha perdido cuatro de las cinco eliminatorias disputadas desde entonces y ha ofrecido versiones muy pobres, especialmente en Burgos, donde encajó una dura derrota. Roberto Arrillaga lo calificó como un patrón ya consolidado: "vas a Burgos y te pintan la cara".

Pepe Laso fue especialmente crudo al analizar la situación actual: "Si el árbol nace torcido, qué difícil es enderezarlo". Explicó que, a diferencia del inicio de temporada lleno de expectativas, ahora los jugadores ya conocen al entrenador, saben quiénes son importantes y muchos piensan en su futuro, lo que contamina la mente del grupo y dificulta enormemente la reacción.

Falta de deseo y energía, la enfermedad principal

Más allá de las bajas, el principal diagnóstico de los tertulianos es una carencia absoluta de hambre competitiva. Pepe Laso insistió en que el equipo ya no juega con bravura independientemente de quiénes estén en pista.

"Hay una carencia total de energía, de deseo", afirmó Laso, comparándolo con el Málaga que sí mostró puro deseo. Para él, el problema es psíquico: "Hoy no se puede jugar sin deseo". Recordó que encajar 30 puntos en Burgos no es cuestión de calidad técnica, sino de entrega. Añadió que el exceso de partidos restantes y la cola de la Euroliga quitan cualquier motivación extra, dejando solo la dignidad como argumento para competir.

Las lesiones y la plantilla en el límite

Las ausencias de Cavarrot, Kurucs y Diop han debilitado enormemente al equipo, que además cuenta con limitaciones en fichas extracomunitarias. Juanjo Brizuela detalló el impacto: "Estamos con 5 jugadores menos" y subrayó que piezas como el recién llegado de 25 años no pueden asumir roles de protagonismo inmediato.

Brizuela reconoció que Forrest y Howard parecen sin frescura ni gasolina tras un esfuerzo brutal en Copa y Liga, y que el resto del grupo no termina de dar un paso adelante. "A Forrest le ha tocado mantener la competitividad del puesto de base muchísimo", explicó, añadiendo que el cansancio es evidente y que rivales ahora defienden mejor a jugadores como Mulleri.

El calendario inasumible y la presión baskonista

El calendario de doble competición se presenta como un factor agravante insalvable. Pepe Laso lo calificó de locura: "Quedan demasiados partidos para llegar al no hay motivo de motivación". Con rivales de Euroliga peleando playoffs y dobles jornadas en ACB, solo el corazón puede poner dignidad al esfuerzo.

Laso fue tajante sobre el futuro de Galbiati: "Esto es lo que va a marcar el futuro de Galbiati en Vitoria", advirtiendo que la presión constante del club, que no acepta el fracaso, podría sepultar el proyecto. Recordó que para algunos la temporada terminó al levantar el trofeo: "Para algunos clubes, para algún tipo de club, el Baskonia ha hecho la temporada el día que levantó el trofeo".

¿Pensar en el futuro o ganar mañana?

El dilema del club Juanjo Brizuela planteó abrir puertas a jóvenes como Frisch o Spagnolo para generar nuevos retos e ilusión, pero Pepe Laso lo rechazó por chocar con el ADN baskonista: "El club quiere ganar mañana". El inconformismo y la ambición son valores positivos que sacaron al club a la élite, pero generan inseguridad constante y rechazo a cualquier mentalidad de proyecto a medio plazo. Laso aplaudió esa filosofía pese a sus riesgos: "El Baskonia ha sido grande precisamente porque no acepta el fracaso".

La joya de la cantera y el enigma de la Sub-22

La tertulia cerró con elogios a la generación junior, subcampeona en el Next Generation Tournament de la Euroliga tras caer ante Barcelona. Jugadores como Iosimovic, Stefan, Oliga o Mate destacan por su proyección. Juanjo Brizuela alabó su papel: "Los chicos individualmente están muy bien" y destacó que merecen seguimiento en competiciones como el Campeonato de España Junior.

Sin embargo, surgió la polémica por la no participación en la Liga Sub-22 ACB. Pepe Laso lo consideró inexplicable: "Como club español es absolutamente inexplicable", cuestionando por qué no aprovechan una competición pagada y formativa que conectaría mejor cantera y primer equipo. Juanjo Brizuela sugirió que quizá el grupo no está aún preparado para esa exigencia semanal, aunque admitió que la norma podría obligar a participar el próximo curso.