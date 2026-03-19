Willy Villar en Deportes COPE Gran Canaria: "Nosotros tenemos miedo a perder y los demás tienen la ilusión por ganar"

El director deportivo del Gran Canaria, Willy Villar, ha dado la cara para analizar la complicada situación que atraviesa el equipo esta temporada. Villar ha reconocido que no se están "cumpliendo las expectativas" y ha señalado directamente al factor anímico como una de las claves del bache. "Han ocurrido todas las cosas mal que podían salir mal", ha admitido, aunque ha subrayado que la parte mental "es la que probablemente nos ha traicionado durante tantos y tantos partidos".

Un duro golpe en Europa

La reciente eliminación en la Basketball Champions League ha sido un "palo durísimo" para el club. Villar ha lamentado la oportunidad perdida en una competición que veían como una vía para demostrar su potencial. "Teníamos la BCL como una prueba para demostrarnos el buen equipo que podemos ser, y de repente te estrellas", ha comentado. El director deportivo ha recordado con frustración cómo se escapó el partido en el último cuarto, cuando el rival anotó "8 triples, que no es fácil meterlos ni solos".

El bloqueo mental y la autocrítica

Willy Villar ha insistido en que el principal problema del equipo es la mentalidad. El equipo sufre un bloqueo en los momentos decisivos, provocado por la presión de una situación a la que no están acostumbrados. "Nosotros tenemos miedo a perder y los demás tienen la ilusión por ganar", ha confesado, resumiendo la diferencia de sensaciones que percibe en la cancha.

Tenemos miedo a perder y los demás tienen la ilusión por ganar" Willy Villar Director Deportivo del CB Gran Canaria

Esta situación ha generado un exceso de responsabilidad en la plantilla. Según el director deportivo, hay "demasiada tensión, nervio y tristeza" porque los jugadores sienten que están fallando. "Lo que yo veo es que hay demasiada responsabilidad, demasiada mochila y demasiada autoculpa de todos y cada uno", ha explicado Villar, que cree que esa carga está paralizando al equipo.

Hay demasiada responsabilidad, demasiada mochila y demasiada autoculpa" Willy Villar Director Deportivo del CB Gran Canaria

A pesar de la mala racha y el "palo enorme" de la eliminación europea, Villar ha asegurado que ha visto al equipo "más unido que nunca". Considera que la plantilla está comprometida y trabajando para encontrar las herramientas que les permitan salir de este bache, con un esfuerzo que, a su juicio, "merece" tener recompensa.

Un mensaje para la afición

Ante el crucial partido del próximo domingo contra el Breogán Lugo, Willy Villar ha hecho un llamamiento a cambiar el enfoque y afrontarlo con una mentalidad positiva. "Tenemos que tener la ilusión por ganar y olvidarnos de las consecuencias", ha afirmado, advirtiendo que pensar en el miedo a perder "te paraliza".

Villar también ha enviado un mensaje directo a los aficionados, cuyo enfado ha dicho comprender. Pese a no sentirse en posición de pedir, sí ha expresado un deseo: "Que lo necesitamos a muerte, que juntos somos fortísimimos". Ha recordado el papel clave que juega la afición, capaz de condicionar a los rivales y dar "ese plus de extra para sacar fuerzas donde no las tienes".

Finalmente, aunque ha admitido que, visto el desarrollo de la temporada, "cambiarías alguna cosa" en la confección de la plantilla, ha calificado este año como un "aprendizaje brutal". Con todo, el foco está puesto en el presente: "Primero de todo, el partido del domingo. Y a muerte para intentar sacarlo".