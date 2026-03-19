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Bouquet Tapería pone el broche de oro al ciclo gastronómico de caza en Cáceres con un innovador menú degustación

Mariano Pérez de Guzman, gerente del Bouquet,  presenta una propuesta de cinco pases con venado, perdiz, gamo y jabalí que fusiona la tradición cinegética con toques modernos

Bouquet Tapería, en Cáceres
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Bouquet Tapería

Entrevista a Mariano Pérez de Guzman, de Bouquet Tapería Restaurante

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura6:44 min escucha

El restaurante Bouquet Tapería de Cáceres se convierte en el escenario de clausura del tercer ciclo gastronómico de caza, una iniciativa promovida por la Federación Extremeña de Caza. Su responsable, Mariano Pérez de Guzman, ha diseñado un exclusivo menú degustación para la ocasión, centrado en la riqueza de la carne de caza extremeña.

Un viaje por los sabores de la dehesa

La propuesta arranca con un carpaccio de venado con crema basílica de cereza y nueces, un plato que, según Pérez de Guzmán, "se vende muchísimo" gracias a su aceptación "bastante buena". Le sigue un saquito de perdiz estofada acompañado de una reducción de frutos rojos, un homenaje a una de las especies "muy presentes en nuestros campos".

Cartel ciclo de caza


La degustación continúa con platos más contundentes. Primero, un toque moderno con el risotto de gamo con setas y parmesano, para dar paso después al plato principal: un ragú de jabalí a la sidra con parmentier, una elaboración que el chef ha calificado de exquisita.

Para finalizar, el postre es un biscuit de higo, un guiño a la famosa producción de Almoharín. Todo el menú se marida con una selección de vinos extremeños que realzan cada uno de los sabores propuestos.

La autoexigencia de agradar

Ante la responsabilidad de cerrar el ciclo, Mariano Pérez de Guzmán reconoce que "siempre hay presión", sobre todo por el deseo de que todo salga bien y estar a la altura de las expectativas. "Cuando viene la gente, lo que quiero es que salga todo el mundo contento y feliz", afirma.

Lo que quiero es que salga todo el mundo contento y feliz"

Mariano Pérez de Gúzman

Gerente

De cara a la primavera, las previsiones son optimistas, ya que se espera que el buen tiempo anime a la gente a salir, augurando un año "magnífico".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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