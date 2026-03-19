OPTA revaloriza las opciones del Barça en la Champions

Después de la ronda de octavos de final el superordenador OPTA ha recalculado las cuentas en el pronóstico de cómo se resolverá la Liga de Campeones. El resultado no sorprende más allá de lo de acuerdo o no que se esté con los números proporcionados por la máquina. Pero la goleada del Barça ante el Newcastle le ha dado al equipo azulgrana un plus de posibilidades de eliminar al Atlético de Madrid y llegar a las semifinales en una eliminatoria que para OPTA no está tan igualada como parece.

Después del 7-2 endosado por el Barça a las "urracas", los culés vuelven los cuartos de final en una eliminatoria contra el Atlético de Madrid que no es inédita. Y a pesar de la igualdad que hay sobre el papel, el superordenador de Opta le da un favoritismo claro a los de Hansi Flick. Los azulgranas tienen un 66,47% de opciones cibernéticas de eliminar al conjunto colchonero. El Barça, de hecho, es el segundo equipo con más opciones de llegar a las semifinales, por detrás del Arsenal, que es quien tiene el duelo más asequible sobre el papel contra el Sporting de Portugal. según los cálculos generados por el superordenador. El conjunto inglés lidera con autoridad la tabla de probabilidades, con un 78,71% de opciones de avanzar y más de un 50% de presencia en la final. Lo de los "gunners" no es solo una cuestión de números. El ordenador confía en un equipo que ha realizado hasta el partido de ida ante el Bayer Leverkusen un concurso sólido en Europa.

Esto quiere decir que, por el lado azul del cuadro, la semifinal más previsible sería un duelo entre el Barça y el Arsenal, que jugarían el partido de ida en Barcelona y la vuelta en Londres. Aun así, en esta siguiente eliminatoria, la semifinal, el gran favorito sería el conjunto londinense, ya que ahora mismo es el que tiene más porcentaje de opciones de llegar a la gran final, y además ganarla. Recordemos que el Arsenal acabó siendo el líder de la fase de liga con un pleno de victorias.

En cuanto al lado plateado del cuadro el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain completan el grupo de favoritos, ambos por encima del 55%, en una zona donde cada detalle puede inclinar la balanza.

A pesar de haber eliminado al Manchester City OPTA no ha revalorizado las opciones del Real Madrid en su cuarto de final ante el Bayern de Munich. En el caso del conjunto merengue, los de Álvaro Arbeloa pierden el favoritismo, ya que el superordenador da la victoria al equipo alemán en un 59,56% de los casos. En cuanto a la última eliminatoria de cuartos de final, quien tendría más posibilidades de ganarla sería el PSG. El vigente campeón de Europa, entrenado por Luis Enrique Martínez, tendría un 56,25% de opciones de eliminar al Liverpool, pero queda claro que sería el duelo más igualado de la ronda. Por tanto los ingleses se quedan con un 43,75% de opciones por un 40,44% de los blancos para meterse en semifinales.