Crece la alerta en Badajoz por una oleada de robos en vehículos

La intranquilidad ha aumentado en la barriada pacense de San Roque de Badajoz. Tras lo sucesos relacionados con la Guerra de Clanes en la capital pacense que tiene atemorizados a los vecinos, llega una oleada de robos en el interior de vehículos a plena luz del día. El último caso denunciado ha sido el de un vecino al que le han sustraído la cartera de su furgoneta en apenas veinte segundos. El suceso ha ocurrido en horario laboral en la calle Toledo, según ha relatado en redes sociales la propia víctima.

Alerta policial por el aumento de la inseguridad

Tras interponer la denuncia ante la Policía Nacional, el afectado relata que los agentes le han confirmado que se está investigando una serie de robos con un patrón similar, centrados especialmente en la este popular barriada de la capital pacense. Según estas mismas fuentes, los ladrones aprovechan el más mínimo descuido de los conductores que se alejan de sus coches y furgonetas para actuar con gran celeridad.

Las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano podrían haber captado al presunto autor, descrito como un hombre con un chándal amarillo. Aunque la cartera negra sustraída apenas contenía dinero, sí tenía en su interior toda la documentación personal. A raíz del suceso, el afectado ha querido lanzar una advertencia a otros residentes: "Que tengáis cuidado al bajaros de los coches, que están muy atentos".

Que tengáis cuidado al bajaros de los coches, que están muy atentos" Víctima

Esta serie de robos llega después de los continuos enfrentamientos entre dos familias en los barrios de San Roque y Cerro de Reyes. El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha reconocido la complejidad del caso, explicando que son "conflictos muy internos" y que la falta de colaboración de las partes implicadas dificulta enormemente la labor policial. A pesar de la calma momentánea, la preocupación sigue latente.

Según el delegado la Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de vigilancia permanente en las zonas afectadas, con agentes uniformados y de paisano, y ya son tres los detenidos por estos ataques con artefactos incendiarios y disparos. Quintana no descarta que se produzcan más arrestos, mientras se investiga el último incidente registrado el martes por la tarde, cuando sonaron nuevos disparos en el Cerro de Reyes. Por suerte, no hubo heridos, pero la tensión entre estos clanes sigue sin resolverse.