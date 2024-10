Crisis en el Alavés: ¿qué está pasando?

"Vamos con el drama, porque a pesar de que estamos en la jornada 11, el equipo no encuentra su camino", así comenzó la tertulia de Deportes Cope en Vitoria, desde el Restaurante Doña Petra en el Palacio de Elorriaga. Después de una serie de resultados decepcionantes, todo el mundo se pregunta: ¿qué pasará con el equipo?, ¿y con Luis García Plaza? El Alavés no se encuentra en defensa, algo que ya se venía mostrando, pero ahora tampoco lo hace en el ataque y los jugadores se derrumban al primer contratiempo.

¿por qué?

El debate se centró en la falta de conexión entre jugadores y la inseguridad del cuerpo técnico. "El Rayo Vallecano nos dio un baño completo", lamentó Héctor Valdés, haciendo hincapié en que "los jugadores están nerviosos, y eso se refleja en su rendimiento". Alberto Lasaga coincidió, comentando que "el planteamiento del entrenador ha sido interesante, pero hay que ser realistas: nos estorbamos en el campo".

Lasaga apunto que el uso de tres centrales, "no logra un equilibrio. Es preocupante que con un jugador menos, no se haya competido". La fragilidad en defensa se convirtió en uno de los puntos más debatidos, especialmente tras la expulsión de un jugador rival. "No es solo perder; es que no compiten", afirmó Valdés, enfatizando la desconexión en el juego.

Falta de liderazgo

Los tertulianos no pasaron por alto la ausencia de líderes en el campo. "Se necesita un jugador que asuma el mando", aseguró Lasaga. "No hay claridad en la dirección del equipo, y eso se traduce en un juego desorganizado".

¿Qué futuro le espera a García Plaza?

La pregunta sobre la continuidad del entrenador, Luis García Plaza, flotó en el aire. “La situación es crítica y el club tiene el gatillo muy flojo”, comentó Roberto Arrillaga, quien advirtió sobre la falta de paciencia en la directiva. Valdés concluyó: "Si no hay un cambio en las sensaciones, la presión aumentará". Por su parte, Alberto Lasaga, expresó que “el único carrete que le queda a García Plaza es demostrar que este equipo va a funcionar”.

La comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores es crucial en estos momentos. “Los jugadores tienen que confiar en el entrenador”, dijo Héctor Valdés, quien subrayó la importancia de que García Plaza logre transmitir esa confianza en el campo.

Sin embargo, no todo es negativo. “Recordemos que hace unos meses estábamos hablando de un Alavés que nunca habíamos visto jugar tan bien,” recordó Lasaga, instando a tener paciencia. La buena racha del pasado parece un recuerdo distante en comparación con el presente complicado.