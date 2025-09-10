'En Corto y al Pie' sobre la plantilla del Alavés 25-26: ¿Compensada o desequilibrada?

Los “profes” mostraron posturas encontradas, en el primer episodio de la temporada, respecto a la configuración del Alavés para esta temporada. Alberto Lasaga sostiene que “es más compensada que el año pasado, pero no es mejor que el año pasado en principio". Héctor Valdés coincidió en preocupaciones defensivas: "Eh, yo estoy un poco con con Alberto, lo que dice sobre todo de la defensa, me parece preocupante la bajada de nivel que hay en la defensa ahora mismo". Alfredo Vázquez discrepó: "A mí no me parece que la plantilla esté compensada. Es más, me parece que además de corta está descompensada". Vázquez reconoció que "los futbolistas que han venido mejoran en la mayoría de los casos a los que ya no están", pero considera que "se han dejado huecos".

Preocupación por LOS centralES

Uno de los puntos de mayor consenso entre los tertulianos fue la debilidad en la zona de centrales y la banda izquierda. Héctor Valdés expresó su inquietud: "Me parece preocupante la bajada de nivel que hay en la defensa ahora mismo. Porque Jon Pacheco es verdad que es un buen proyecto, pero es un melón sin abrir". Las críticas se centraron en la falta de profundidad y experiencia. Valdés señaló: "Jon Pacheco es verdad que es un buen proyecto, pero es un melón sin abrir, no sabemos cómo va a funcionar con muchos partidos en primera división". Alfredo Vázquez coincidió en esta preocupación: "Creo que hay un déficit de efectivos, desde luego en el eje de la defensa, es que son dos, efectivamente, porque Maras, no es que no le quiera contar yo, es que no cuentan con él ni el cuerpo técnico, ni el club".

El "capricho" del extremo izquierdo

La polémica surgió en torno a las declaraciones de Sergio Fernández, quien calificó como "capricho" la petición del entrenador de un extremo izquierdo. Alfredo Vázquez criticó duramente esta postura: "Me llamaron la atención tres cosas de la comparecencia de Sergio Fernández: calificar la petición que su entrenador hizo de capricho. Luego que dijera que los que no están es porque no quieren estar aquí. Y por último, me pareció absolutamente ridículo cerrar el mercado con la foto esa de la oficina de Mendi iluminada diciendo que el éxito en el cierre del mercado de verano está en se quedan en la plantilla dos futbolistas con tres años más de contrato, cuando en el caso de uno de ellos y de forma indirecta, ya se estaba preparando el discurso de que quizá se iba a vender."

Fortaleza en el Centro del Campo y Bandas

La tertulia coincidió en que el centro del campo es esta temporada también competitivo, con superpoblación cualitativa, pero las bandas ofensivas están desequilibradas. Valdés elogió: "Creo que es un centro del campo muy competitivo. Pablo Ibáñez creo que aterrizado con muy buen pie y está cuajando muy buenos partidos junto a Blanco". Vázquez apuntó: "Vemos una superpoblación y tanto cuantitativa como cualitativa de futbolistas susceptibles de jugar en el medio centro o aledaños, todos ellos, además de alto nivel".

Dudas sobre el potencial goleador

Las expectativas en la delantera también generan incertidumbre. Alberto Lasaga se mostró escéptico sobre Lucas Boyé: "Ojalá Boyé sea el jugador que rompa con la edad que tiene, con 28-29 años, que rompa lo que no ha hecho en segunda división el año pasado, porque lleva dieciséis goles las dos temporadas, menos que Kike García".

Sobre Mariano, Héctor Valdés cuestionó las declaraciones de Sergio Fernández: "Sergio dice en su comparecencia que Mariano es uno de los mejores delanteros de Europa, que a mí me gustaría preguntarle cuántos partidos ha visto de Mariano para tener esa opinión".

La defensa de Sergio Fernández

El director deportivo defendió su gestión destacando el balance económico positivo: según los datos mencionados en la tertulia, "en compras de esta temporada has hecho por 20.8 millones y de ventas por la temporada has hecho 37.2 millones".

Alberto Lasaga reconoce el mérito de la gestión: "Para mí, Sergio Fernández es el mayor acierto que ha tenido Querejeta desde su llegada", aunque matizó que "cuando él dice que van por el 100% al presupuesto del Alavés, la realidad es que se va a otras cosas".