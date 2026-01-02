UGT clama por un 2026 de "entendimiento y oportunidades" y exige intervenir la vivienda

Este mes de enero se cumple el primer año de Óscar Lobo como secretario general de UGT en Castilla y León. En una entrevista en COPE, Lobo ha hecho balance de un año "intenso" al frente del sindicato, al que llegó con el 84% de los votos, y ha perfilado los retos de la organización para el futuro.

Uno de los principales logros que destaca el líder sindical es el crecimiento en afiliación y representación sindical durante este último año. Según Lobo, este dato demuestra que UGT continúa siendo un sindicato fiable y creíble para los trabajadores, quienes perciben que para lograr avances es necesario organizarse. "Tú solo puedes ir mucho más rápido, pero para llegar más lejos tienes que ir con más gente", ha afirmado.

Propuestas para los grandes desafíos

En relación con conflictos laborales como el de la azucarera de La Bañeza, calificado como un “drama”, Lobo explica que, ante la “decisión empresarial” de cierre, el sindicato se centró en garantizar las mejores condiciones posibles para los trabajadores afectados. Paralelamente, UGT exige un proyecto industrial alternativo para la comarca, recordando que la empresa recibió “importantes subvenciones públicas”.

Intervenir el mercado de la vivienda

Otro de los grandes problemas abordados es el acceso a la vivienda, cuyo mercado ha entrado en una “dinámica especulativa”, según Lobo. Desde UGT proponen intervenir el mercado para poner tope a los precios del alquiler, declarar zonas tensionadas y aplicar medidas fiscales que penalicen la especulación por parte de grandes tenedores y fondos de inversión.

Un 2026 de "entendimiento y oportunidades"

Sobre el diálogo social, el secretario general celebra que, tras la salida de Vox del gobierno autonómico, se ha recuperado una “senda de entendimiento”. De cara al año electoral de 2026, UGT apostará por un modelo de comunidad basado en la “sensatez” y alejado de la “confrontación”.

Entre los retos para el futuro, el sindicato se marca como prioridades mejorar el poder adquisitivo de los salarios, fortalecer los servicios públicos y acabar con la lacra de la siniestralidad laboral. "44 personas trabajadoras han perdido su vida por ir a trabajar en la comunidad autónoma, y eso sí que es intolerable", ha sentenciado Lobo, quien aspira a que Castilla y León sea una “comunidad de entendimiento y oportunidades” que frene la despoblación.