Los primeros gallegos de 2026: Coral, Varelia y Lucan Mikiel

Foto de la primera gallega de 2026 con su familia y el equipo que la atendió

Coral Conde Cid fue la primera bebé nacida en Galicia en este 2026. Llegó al mundo justo a las doce de la noche en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, según informó el Sergas. Pesó 2,9 kilos y es hija de Iria Andrea Cid y Yago Conde.

Los padres de Coral con su hija recién nacida

El segundo nacimiento del año en Galicia fue el de Valeria, que nació a las 00.38 horas en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Es hija de Purificación y Julián y pesó 3,88 kilos.

El tercer bebé del año fue Lucan Mikiel, que nació a las 00.49 horas en el Hospital Público da Mariña. Es hijo de Gilsa Pereira y pesó 3,3 kilos.

Hubo que esperar hasta minutos después de las dos de la madrugada para saludar al primer niño nacido en Santiago. Se trata de Gabriel, y fue una "sorpresa" para sus padres. Mercedes Santos y Fernando Pais no lo esperaban para el 1 de enero, sino para mediados de mes. Así que este compostelano recién llegado se adelantó dos semanas a la fecha prevista para el nacimiento.

Gabriel pesó 2,910 kilos.

Más NACIMIENTOS EN GALICIA EN 2025, PERO NO SUFICIENTES

Galicia registró 11.271 nacimientos entre enero y octubre de 2025, un 0,96% más que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados por el INE. Solo en el mes de octubre nacieron 1.157 bebés, una cifra muy similar a la del mismo mes de 2024.

En el mismo periodo, las defunciones alcanzaron las 32.749 en la comunidad. Aunque bajaron las muertes por tumores, aumentaron las causadas por enfermedades circulatorias y respiratorias. En total, el número de fallecimientos en Galicia creció un 2,29% hasta octubre.

A nivel estatal, también se produjo un leve repunte de los nacimientos, con 267.498 bebés nacidos en España en los diez primeros meses del año, aunque la cifra sigue lejos de los niveles previos a la pandemia. Octubre volvió a quedarse por debajo de los 30.000 nacimientos mensuales, una barrera que España no supera desde hace cuatro años.

Madrid, Castilla-La Mancha y el País Vasco lideran el aumento de nacimientos por comunidades, mientras que Baleares, Extremadura y Navarra registran los mayores descensos. Galicia se sitúa entre las autonomías con crecimiento moderado.

En cuanto a las defunciones, en España fallecieron 366.941 personas entre enero y octubre, un 2,74% más que en 2024. Ceuta y Melilla registraron los mayores incrementos, mientras que Navarra y La Rioja fueron las únicas comunidades donde bajó la mortalidad.