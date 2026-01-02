CCOO pide "subir salarios y reducir la jornada" y hace balance de un 2025 marcado por las movilizaciones

Ana Fernández, secretaria general de CCOO en Castilla y León, hace balance en COPE del año y cuenta las previsiones para el 2026

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha cerrado un 2025 marcado por las movilizaciones y los conflictos laborales con la vista puesta en 2026, un año para el que se marcan como objetivos principales el aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral. Así lo ha explicado Ana Fernández, quien ha sido nombrada secretaria general de CCOO en Castilla y León este mismo año, en una entrevista en COPE. Fernández hace un balance "positivo" de sus primeros meses al frente de la organización, aunque reconoce que han sido tiempos complejos debido a los incendios forestales y a conflictos laborales significativos.

Balance de un 2025 "positivo" y con frentes abiertos

Para Ana Fernández, el balance de 2025 es "positivo", ya que considera que "el sindicato ha estado donde tenía que estar, del lado de los trabajadores en los conflictos empresariales y defendiendo sus derechos". Este año ha estado marcado por movilizaciones relacionadas con los incendios, pero también por disputas laborales complejas, como el cierre de la azucarera en La Bañeza o el convenio de Tintorerías. "La negociación colectiva muchas veces es compleja y nos obliga a tener que reivindicar también a través de la movilización", ha afirmado Fernández.

Uno de los frentes más importantes ha sido el de los incendios forestales. CCOO exige un cambio de modelo hacia un operativo 100% público y critica la gestión mixta actual. Los decretos propuestos por la Junta no prosperaron en las Cortes porque, según el sindicato, no contaban con el apoyo de los trabajadores ni abordaban cuestiones clave. "Los cinco sindicatos que estábamos en la negociación no estábamos de acuerdo con los decretos, pues no contienen algunas de las cuestiones que se vienen reivindicando desde hace mucho tiempo", ha señalado la secretaria general.

Fernández ha subrayado que las reivindicaciones se centran en la "dignificación de la profesión" y en la mejora de los salarios. Además, ha denunciado la falta de atención a la prevención de riesgos laborales, mencionando requerimientos de la Inspección de Trabajo a la Junta por "componentes cancerígenos en los trajes" que no han sido cumplidos. "No vamos a poder evitar la emergencia climática, no vamos a poder evitar que haya incendios, lo que tenemos que intentar es apagarlos en las mejores condiciones posibles", ha sentenciado.

Diálogo Social, vivienda y deslocalización

En cuanto al Diálogo Social, la líder de CCOO ha confirmado que las negociaciones se recuperaron "prácticamente en su totalidad" tras la salida de Vox del Gobierno autonómico, agradeciendo el empeño de la consejera de Empleo. Sin embargo, quedan asuntos pendientes como un acuerdo para "blindar el SERLA" (servicio de mediación) y desarrollar políticas activas de empleo. No se esperan nuevas firmas antes de las elecciones autonómicas.

El problema de la vivienda es otra de las grandes preocupaciones. Fernández ha insistido en que las ayudas no son suficientes y que "lo que hay que incidir es en el mercado". Desde CCOO proponen aumentar la oferta, movilizar los numerosos pisos vacíos y liberar "suelo para tener más vivienda pública" para frenar la especulación.

Sobre el cierre de Azucarera en La Bañeza (León), ha lamentado la pérdida de empleo en una zona rural y ha explicado que, aunque el acuerdo fue refrendado por los trabajadores, se intentó buscar sin éxito una alternativa de inversión a través de la Fundación Anclaje para evitar la deslocalización por parte de la multinacional propietaria.

Objetivos para 2026: salarios, jornada y nuevos retos

De cara a 2026, el sindicato tiene una hoja de ruta clara. "Vamos a seguir defendiendo todo lo que tiene que ver con el aumento de salario y la reducción de jornada en el marco de la negociación colectiva", ha declarado Fernández. Esta necesidad responde no solo al acceso a la vivienda, sino también al "coste de la vida" y de la "cesta de la compra".

Además, CCOO insistirá en "cumplir con los horarios y pagar las horas extras que se hacen, que muchas veces no se pagan". Otros focos de trabajo serán la orientación a las personas inmigrantes, que están impulsando el empleo en la comunidad, y mantener la disposición a colaborar con el futuro gobierno en el marco del Diálogo Social.