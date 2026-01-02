COPE
Tres personas fallecidas en el incendio de una vivienda en Carabanchel (Madrid)

Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras

Un camión de bomberos de Samur

Europa Press

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

Tres personas han perdido la vida esta madrugada en un incendio de una vivienda en el distrito de Carabanchel (Madrid), ha informado el servicio de Emergencias de la capital.

Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.

El incendio ha tenido lugar en la tercera planta de una vivienda ubicada en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño.

El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos superiores en los que los Bomberos de Madrid han tenido que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.

