Un atropello en Cartagena se salda con una madre y sus dos hijos heridos

Una madre de 36 años y sus dos hijos de 2 y 4 años han resultado heridos este jueves por la noche en un atropello en Cartagena. El suceso ha tenido lugar en la calle Ángel Bruna, cuando un turismo ha arrollado a la familia.

Aviso a los servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Cartagena y una unidad móvil de emergencia del 061. Tras una primera valoración, los tres heridos fueron trasladados al Hospital Santa Lucía, donde la madre fue atendida por una fractura de hueso cerrada y los menores por diversas contusiones.