Pregón de la Semana Santa de Jaén 2026
Toda una vida de compromiso cofrade y vocación de servicio. Arquitecto técnico de formación, desempeña en la actualidad la dirección de la residencia de mayores Virgen de la Capilla, en La Guardia de Jaén, una responsabilidad que refleja su sensibilidad humana y capacidad de gestión. Cofrade de la Hermandad Sacramental de la Buena Muerte desde 1981, ha sido costalero del Cristo de la Vera Cruz durante casi dos décadas, así como fiscal de tramo en la Cofradía de la Soledad. Encarna una fe vivida desde el compromiso, la entrega y el amor profundo a la Semana Santa jiennense
Andalucía - Publicado el
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