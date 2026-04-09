Siete horas al aire libre a la semana reducen un 50% el riesgo de miopía infantil: "La ceguera del mañana"

El estudio concluye que los niños que pasan al menos 7 horas a la semana al aire libre reducen a la mitad el riesgo de miopía

La miopía infantil se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, y la evidencia científica sobre cómo combatirla es cada vez más clara. Un reciente estudio del departamento de oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra, liderado por el doctor Sergio Recalde, ha demostrado que la exposición al aire libre es un factor protector clave. La investigación concluye que pasar un mínimo de 7 horas semanales en exteriores puede reducir hasta un 50% el riesgo de desarrollar miopía en la población infantil.

Una 'ceguera del mañana'

El equipo de Recalde, que lleva más de 15 años estudiando las enfermedades de la retina, considera la miopía como "la ceguera del mañana". Este calificativo responde a las alarmantes proyecciones sobre su prevalencia. "Se estima que para el 2050, la mitad de la población mundial, en torno a 5.000 millones de personas, sean miopes", explica el investigador. Este escenario hace que sea fundamental estudiar todos los factores de riesgo y protección asociados a esta patología.

La 'huella solar' como biomarcador

La investigación se ha basado en un estudio realizado en colaboración con la asociación AMIRES a más de 2.200 escolares en la Comunidad de Madrid. En aproximadamente 1.300 de ellos, los científicos midieron un biomarcador conocido como 'huella solar' (CUVAF, por sus siglas en inglés), una marca que la luz ultravioleta deja en la superficie del ojo. "Tenemos una herramienta útil para valorar esa parte que hasta ahora no se podía cuantificar", afirma Recalde.

Los resultados ratificaron que los niños que pasan más tiempo en el exterior, ya sea por actividades escolares o personales, presentan una huella solar más grande y, por tanto, están "protegidos frente a la miopía". Por el contrario, aquellos que no realizan actividades al aire libre carecen de esta marca protectora.

Cada dioptría cuenta

En el departamento sostienen el criterio de que "cada dioptría cuenta", subrayando la importancia de frenar al máximo la progresión de la miopía para evitar problemas más graves a largo plazo. Aunque simplemente estar en exteriores ya es beneficioso, el estudio sugiere que combinarlo con deporte es aún más efectivo, como han observado al medir la huella en la cantera de Osasuna. "El hacer deporte probablemente sea mejor, pero probablemente también pasear o hacer actividades de ocio en la naturaleza también ayude", matiza el doctor.

Cada dioptría cuenta" Sergio Recalde Investigador del laboratorio experimental de oftalmología de la CUN

La protección de las actividades al aire libre se explica por varias teorías. Por un lado, al mirar a largas distancias, los ojos se relajan. Por otro, la exposición al sol podría aumentar los niveles de dopamina, una sustancia que ayuda a controlar el crecimiento ocular. En definitiva, una combinación de factores que refuerzan la misma idea: más tiempo al aire libre para una mejor salud visual.