La Semana del Pincho de Navarra celebra su 26ª edición con más bares y un libro conmemorativo

La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra ha presentado la 26ª Semana del Pincho de Navarra, que se celebrará del 13 al 22 de marzo. Durante diez días, los bares y restaurantes de la región ofrecerán sus propuestas en formato pincho. En esta edición se han inscrito 66 establecimientos, lo que supone un 14% más de participación que en 2025, consolidando el evento como una cita clave en el calendario gastronómico.

Se trata de pequeñas creaciones culinarias donde la técnica, el producto y la creatividad se combinan para sorprender al público, según explican desde la organización. El precio de cada pincho será fijado por cada establecimiento y oscilará entre los 2,50 y 3,50 euros. Como dato destacado, un [33% de los locales ofrecerá opciones aptas para personas con celiaquía].

Pequeñas creaciones culinarias donde técnica, producto y creatividad se combinan para sorprender al público" Piluka Unzu Asociación Hostelería de Navarra

Un evento que se expande por Navarra

Aunque la mayor parte de los participantes se concentran en Pamplona, la ruta gastronómica se extiende a otras localidades navarras. En esta edición se suman establecimientos de Ayegui, Azagra, Burlada, Corella, Mutilva, Olite, Tafalla, Villamayor de Monjardín y Viana, ampliando el alcance del evento por toda la comunidad.

Un libro para celebrar 25 años de historia

Como principal novedad de esta edición, y coincidiendo con el aniversario, la asociación ha presentado un libro homenaje que recoge los 25 años de historia de la Semana del Pincho. La publicación, que podrá descargarse gratuitamente en formato digital, "recopila la evolución del Pincho, los establecimientos que han marcado su historia y el impacto gastronómico que este evento ha tenido en nuestra comunidad".

El compromiso con la accesibilidad ha sido una prioridad en este proyecto. Gracias a la colaboración de la ONCE, se han editado dos ejemplares en braille del libro. Estos estarán disponibles para su consulta en la sede de la ONCE en Pamplona y en la Oficina de Turismo de Pamplona.

Actividades paralelas y la gran final

El programa de este año va más allá de la degustación e incluye actividades como una cata inaugural en el Museo Universidad de Navarra y un "showcooking" en el Mercado del Ensanche el 16 de marzo También habrá una "musicata", que fusionará vino y música, y el público podrá ejercer de jurado popular a través de la aplicación oficial.

El evento culminará con el concurso para elegir a los ganadores. La semifinal se celebrará el 24 de marzo en la Cooperativa de Hostelería de Navarra, mientras que la gran final tendrá lugar el 25 de marzo en Baluarte. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona y la subvención del Gobierno de Navarra.