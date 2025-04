Un psicólogo y biólogo señala las dos etapas de la vida en la que sentimos mayor soledad: "Personas mayores y..."

En COPE Navarra hemos puesto el foco en la soledad de nuestras personas mayores. Un problema que la sociedad tiene la obligación de afrontar. Para saber más información y conocer cómo podemos poner medidas hablamos con el psicólogo, biólogo y director de Teléfono de la Esperanza, Alfonso Echávarri.

Alfonso explica que "cuando hablamos de soledad es un tema tan importante. Soledad es algo subjetivo, porque es como una diferencia entre lo que una persona desea, la gustaría respecto a las relaciones que puede tener, familiares, sociales y lo que realmente tiene".

El psicólogo afirma que "cuando esa diferencia es muy grande a favor de que igual no tiene relaciones sociales, las que le gustaría, repito familiares o sociales, pues entonces la persona se siente sola, que es algo diferente al aislamiento social, que es algo más objetivo, que eso se puede medir".

Durante la entrevista, el biólogo habla de la "fotografía en esta sociedad de lo que es la soledad". "Es una 'U', es decir, los extremos son los que más alto suben, ¿verdad? En una U. Y claro, esa U quiere decir que los que más solos se sienten, primero son los adolescentes tardíos y después las personal más mayores, porque claro, están en los extremos de esa U".

"La soledad va bajando la percepción entre esa edad joven y adulta. Esta es la fotografía, pero la realidad nos dice que una de cada dos personas mayores de 60 años está en riesgo de aislamiento social y una queda tres mayores de 60 años dice que se siente sola con frecuencia" afirma Echávarri.

El dato "es tremendo". Y apunta a que "cuando tenemos críos y tal, recurrimos a nuestros padres para que nos ayuden, oye, después ya van creciendo los críos, parece como que nos olvidamos de ellos. Esto no puede ser".

"Conforme nos vamos haciendo mayores, lamentablemente vamos perdiendo y perdemos salud, esto es así. Vamos perdiendo salud y perdemos relaciones, porque bueno, pues la vida dice que llegamos hasta donde llegamos, tal vez perdemos a la pareja, y claro, esto supone algo muy serio" dice el director del Teléfono de la esperanza.

"Hay que decir que no todas las personas mayores se sienten solas, esto también es verdad. En números podemos decir que oscila entre un 15 y un 20 por ciento" explica Alfonso. Además, añade los factores de riesgo que hay: "Cuando una persona vive sola, pues bueno, no quiere decir que vaya a percibir una soledad no deseada, pero es un factor de riesgo más, una red social pobre, pobre, pequeñita, limitada, pocos amigos, pocas amigas, pocos contactos, también tener una actividad social limitada, es decir, que se sale poco, que se hacen pocas cosas".

Suma a la lista de factores de riesgo "tener una mala salud, también es un factor de riesgo, porque dar una mala salud, pues tampoco invita a la relación a salir. Un estado de animal deprimido, o tal de sintomatología depresiva, pues evidentemente es un factor de riesgo. Y todo esto tiene consecuencias".

"Cuando la soledad es crónica, tiene consecuencias y consecuencias muy importantes. Por ejemplo, sobre la salud física, está claro. Una persona que se siente sola, pues es una persona que igual, tiene falta de cuidado, o tiene falta de que otras personas puedan detectar que algo no va bien. Por lo tanto, las enfermedades crónicas, pues, ganan puntos en su presencia, por ejemplo, cardiacas, por ejemplo, una diabetes" dice Echávarri.

"La salud psíquica, esa falta de relaciones sociales o familiares, pues puede favorecer un deterioro cognitivo, o puede favorecer el desarrollo de demencias, o depresión, o trastornos de ansiedad. Claro, es que el autocuidado con una persona se siente sola, pues también disminuye. Como tampoco está el cuidado externo, pues, pues, fija de tú, qué panorama" concluye el biólogo y psicólogo.