Eduardo Martínez, director gerente del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN): "Cuando sube la gasolina, sube absolutamente todo"

Los desplazamientos de Semana Santa están a la vuelta de la esquina y una de las principales preocupaciones es la del precio de los carburantes, un factor determinante en los gastos para estos días de vacaciones, según advierte Eduardo Martínez, director gerente del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN). Martínez señala en COPE Euskadi que el actual contexto geopolítico repercutirá directamente en el coste de llenar el depósito durante estas vacaciones.

El director gerente del RACVN vincula esta escalada de precios al conflicto en Irán, aunque no cree que vaya a cambiar los planes de los conductores. "Las vacaciones se planifican con antelación", afirma. Y matiza que el mayor impacto no se notará tanto en el viaje en sí, sino en el coste general de la vida.

"Es cierto que no todos los desplazamientos van a ser largos y posiblemente no afecte de forma muy importante al bolsillo de la gente. Incide más desde el punto de vista psicológico ante un gasto mayor, donde sube todo muy por encima de los salarios y la gente tiene esa inseguridad de qué más va a pasar. Porque cuando sube la gasolina, sube absolutamente todo. Desde la ropa a la alimentación, todo se ve sujeto al coste del combustible, y es donde más lo vamos a notar, no en las vacaciones", apunta.

La baliza V-16, a debate

Otro de los temas de actualidad es la implantación de la nueva baliza V-16, que sustituye a los triángulos. Desde el RACVN defienden la medida, a pesar de las críticas. El objetivo, según Martínez, era "evitar los muertos y accidentes graves cuando la gente estaba en carretera poniendo triángulos", una situación que causaba entre 22 y 25 fallecidos cada año.

Aunque reconoce que su visibilidad no es perfecta, "la baliza se ve más que los triángulos". Considera que el principal problema ha sido el coste de compra inicial para los conductores, algo que se solucionará con la incorporación de serie en los coches nuevos. Además, valora positivamente la geolocalización para alertar de vehículos averiados.

Duras críticas a las Zonas de Bajas Emisiones

Eduardo Martínez se muestra especialmente crítico con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que califica como "una verdadera aberración". Sostiene que vulneran el artículo 14 de la Constitución, ya que "no todos los españoles con esta norma son iguales ante la ley", y castigan especialmente a "la gente más humilde".

Además, el director del RACVN niega que Europa obligue a su implantación, citando el ejemplo de Francia, y critica la falta de un criterio unificado entre ciudades españolas como Bilbao, Vitoria o San Sebastián, lo que genera confusión. "Esto va a limitar también, en muchos casos, la entrada en determinadas ciudades de turistas, que también traen dinero", advierte.

revisión del vehículo

Del mismo modo, Martínez lanza un consejo fundamental antes de emprender cualquier viaje: la revisión del vehículo. "Para salir de viaje, lo primero que tienes que tener es el coche en condiciones, porque no solamente te juegas tu pellejo, sino que estás poniendo en riesgo a los otros conductores", concluye.

Finalmente, recuerda que la finalidad del RACVN es la de "defender los derechos del automovilista en todo tipo de ámbitos". "Además, tenemos un club de ventajas donde intentamos que la cantidad de servicios que cualquier ciudadano esté comprando les salga a precios más baratos y con marcas de calidad", añade.