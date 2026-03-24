Ya hay fecha para las elecciones del Athletic Club: el 8 de mayo

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha comparecido en San Mamés para anunciar la fecha de las próximas elecciones a la Presidencia: el 8 de mayo. Uriarte, que ya había adelantado en octubre que los comicios serían al final de la temporada, ha explicado que la decisión se ha tomado "pensando únicamente en el bien del Athletic".

Según el mandatario, "la fecha del 8 de mayo se ha elegido pensando únicamente en el bien del Athletic, la consideramos la más idónea. El día elegido es fruto de una decisión muy meditada y consensuada con el Club, porque cada fecha tiene sus pros y sus contras".

La fecha del 8 de mayo se ha elegido pensando únicamente en el bien del Athletic, la consideramos la más idónea" Jon Uriarte Presidente del Athletic Club

Uno de los objetivos principales es que el posible nuevo presidente disponga de un tiempo razonable para el traspaso de poderes y la adaptación al cargo antes del inicio de la nueva temporada el 1 de julio. "Considerando que la nueva temporada comenzará el 1 de julio, es imprescindible para un nuevo presidente que cuente con el mayor tiempo posible para el traspaso de poderes, para el conocimiento del funcionamiento interno del Club y para la adaptación al cargo", ha detallado Uriarte.

Menor impacto en la competición

En su comparecencia, Uriarte ha aclarado que esta fecha afecta a menos partidos que otras opciones, como finales de mayo. Con la fecha del 8 de mayo, el proceso electoral coincidirá con solo 5 partidos del primer equipo masculino (en lugar de 7) y 4 del Femenino (en lugar de 5), dejando los últimos cuatro encuentros de la temporada fuera del periodo electoral para que la nueva directiva gane experiencia.

Agradecimiento a Valverde

El presidente también ha dedicado unas palabras de reconocimiento a Ernesto Valverde, quien anunció la semana pasada que no continuará en el club. Uriarte ha puesto en valor su legado recordando sus logros: "Con Ernesto hemos ganado una Copa después de 40 años, hemos llegado a semifinales de la Europa League y hemos disputado la Champions League".

Con Ernesto hemos ganado una Copa después de 40 años, hemos llegado a semifinales de la Europa League y hemos disputado la Champions League" Jon Uriarte Presidente del Athletic Club

Finalmente, y al igual que hizo el técnico, el presidente ha recordado que todavía quedan 9 partidos por jugar, 27 puntos en liza. El acto de despedida que merece el entrenador con más partidos en la historia del club se anunciará próximamente.

amenazas

Respecto a las amenazas que ha recibido, Uriarte ha confesado que no es "plato de buen gusto" que, "en más de una ocasión", hayan ido varias personas "medio encapuchadas" a su casa para amenazarle, así como en mitad de la calle, algo que ha comparado con otras épocas "muy duras" vividas en el pasado en Euskadi.

"No es plato de buen gusto para nadie que un grupo de personas, en más de una ocasión, hayan venido medio encapuchadas a la casa donde vivo a dejar pegatinas con amenazas, insultos y cartas amenazantes. Y no sólo eso, por la calle en Bilbao, se me han acercado en otro momento gente por detrás para recordarme esas visitas a casa. La verdad es que me lleva a épocas muy duras que hemos vivido en Euskadi hace años", ha señalado.