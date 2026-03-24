Tubos Reunidos presenta un ERE con 285 afectados frente a los 301 iniciales, y mantiene el cierre de la acería

La dirección de Tubos Reunidos ha registrado un expediente de regulación de empleo (ERE) para sus plantas de Trapagaran (Bizkaia) y Amurrio (Álava) con 285 excedentes, en lugar de los 301 incluidos en la primera propuesta.

El ERE, presentado este pasado lunes por la tarde ante la autoridad laboral, mantiene, eso sí, el cierre de la acería de la planta alavesa y la externalización de la logística.

De los 285 trabajadores afectados por el expediente, 80 de ellos son eventuales y los 205 restantes se han adherido de forma voluntaria, según informan fuentes sindicales.