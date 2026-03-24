Tubos Reunidos presenta un ERE con 285 afectados frente a los 301 iniciales, y mantiene el cierre de la acería
El ERE, presentado este pasado lunes por la tarde ante la autoridad laboral, presenta además la externalización de la logística
Bilbao - Publicado el
1 min lectura
La dirección de Tubos Reunidos ha registrado un expediente de regulación de empleo (ERE) para sus plantas de Trapagaran (Bizkaia) y Amurrio (Álava) con 285 excedentes, en lugar de los 301 incluidos en la primera propuesta.
El ERE, presentado este pasado lunes por la tarde ante la autoridad laboral, mantiene, eso sí, el cierre de la acería de la planta alavesa y la externalización de la logística.
De los 285 trabajadores afectados por el expediente, 80 de ellos son eventuales y los 205 restantes se han adherido de forma voluntaria, según informan fuentes sindicales.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
"El fracaso de Pilar Alegría en Aragón ha sido antológico y las encuestas no auguran nada mejor para Montero en Andalucía"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h