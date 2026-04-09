Llega el verano y con él la ansiedad: qué es la hodofobia, el miedo irracional a viajar

La llegada de las vacaciones de Semana Santa o la cercanía del verano son para muchos sinónimo de descanso y desconexión, pero para otros supone el inicio de un periodo de angustia. Este malestar tiene nombre: hodofobia, o el miedo irracional a viajar. El psicólogo Alfonso Echávarri, director técnico del Teléfono de la Esperanza en Navarra, explica que se trata de "un miedo irracional a alejarnos de un entorno conocido que percibimos como seguro". Este temor está reconocido como un trastorno de ansiedad específico en el manual de diagnósticos clínicos.

Es un miedo irracional a alejarnos de un entorno conocido, que lo percibimos además como un entorno seguro" Alfonso Echávarri

Síntomas y limitaciones

Quienes padecen hodofobia experimentan una sintomatología que se manifiesta a nivel físico, emocional y conductual. Echávarri detalla síntomas físicos como "taquicardias, temblores, dificultad para respirar o sudoración" ante la perspectiva de un viaje. A nivel emocional, surge una fuerte "ansiedad, pérdida del control y angustia", a menudo vinculada al miedo a sufrir accidentes, además de la "vergüenza que manifiestan muchas personas a reconocer lo que les está pasando".

El principal síntoma conductual es la evitación a toda costa de cualquier viaje, lo que puede suponer una gran limitación en la vida de la persona. "Si es una persona que tiene que viajar por motivos laborales, pues fíjate tú", señala el psicólogo sobre el impacto profesional. Esta fobia afecta también al ocio, ya que quienes la sufren "lo pasan muy mal", y la ansiedad puede aparecer mucho antes del desplazamiento.

Hay personas en este momento que ya intuyendo las vacaciones de verano y quizá un posible viaje, ya están empezando a angustiarse muchísimo" Alfonso Echávarri

El origen del miedo

El origen de la hodofobia puede ser diverso. Según Echávarri, una de las causas más comunes son las "experiencias traumáticas que ha vivido la persona en relación con los viajes", como un accidente o un atraco. Sin embargo, no es necesario haberlo vivido en primera persona; el psicólogo apunta que también influye el haber presenciado "acontecimientos traumáticos [...] relacionados con los viajes", y pone como ejemplo reciente el accidente de tren de Adamuz, que puede hacer que algunas personas desarrollen un pánico a este medio de transporte.

Otros factores que pueden influir son una cierta predisposición genética a desarrollar trastornos de ansiedad o la coexistencia con otros factores psicológicos. Echávarri aclara que, aunque "son primas hermanas", no se debe confundir la hodofobia con la agorafobia. "La hodofobia es el miedo específico a viajar, mientras que la agorafobia tiene que ver con el miedo a estar en espacios abiertos o en situaciones donde escapar pueda ser difícil", precisa, aunque ambos trastornos pueden coexistir.

Cómo superar la hodofobia

Afortunadamente, existen tratamientos para superar este miedo. El psicólogo recomienda la terapia cognitivo-conductual, que se centra en los pensamientos y la conducta. Una de las técnicas más efectivas es la exposición gradual, que consiste en "acercar a la persona poco a poco a esos viajes". El objetivo es que el paciente descubra "qué pensamientos casi siempre catastrofistas están presentes y cuáles son las reacciones emocionales".

Este proceso se acompaña de la llamada "reestructuración cognitiva", que ayuda a la persona a detectar sus patrones de "pensamientos irracionales" para transformarlos en otros "más cercanos a la realidad y más adaptativos". Para el manejo de la ansiedad, se emplean técnicas de relajación, la desensibilización sistemática o herramientas tecnológicas como la realidad virtual, que según Echávarri resulta "muy muy interesante".

Finalmente, Alfonso Echávarri subraya que es momento de pedir ayuda profesional cuando el miedo es "persistente, irracional", lleva a "evitar activamente situaciones que exigen viajar" e "interfiere significativamente en las actividades diarias, tanto profesionales como personales". En esos casos, acudir a un profesional de la salud mental es el primer paso para recuperar la libertad de movimiento.