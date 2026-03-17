Félix Bariáin (UAGN) estalla y denuncia el prohibitivo precio del gasoil para el campo: "Hay un sobrecoste de 100 euros más al día"

El presidente de la UAGN, Félix Bariáin, ha alertado de la crítica situación que atraviesa el sector agrario debido a la escalada de precios de los carburantes. Según denuncia, el coste del gasoil ha pasado de rondar los 0,90 céntimos por litro a alcanzar 1,45 euros en apenas 20 días, un incremento que considera inasumible y que pone en jaque la viabilidad de las explotaciones.

Este aumento tiene un impacto económico directo y devastador. Bariáin calcula que un tractor con un consumo medio de 200 litros diarios supone ahora un sobrecoste de 100 euros más al día. La situación afecta a prácticamente todos los agricultores, pero es especialmente grave para quienes, como los productores de cereal o de hortaliza, se encuentran en plena campaña de preparación de tierras y necesitan usar maquinaria pesada de forma intensiva.

Denuncia de precios pactados

Bariáin acusa directamente a las petroleras de inflar sus márgenes de beneficio a costa de la crisis. "Están vendiendo muy caro algo que han comprado barato", ha afirmado con contundencia. El presidente de la UAGN critica que, pese a anunciarse que había reservas de combustible para 90 días, las compañías aplicaron la subida de precios de forma inmediata y generalizada.

Están vendiendo muy caro algo que han comprado barato" Félix Bariáin Presidente de la UAGN

El representante agrario califica la subida como "pactada, porque todos han subido a la vez", y exige una investigación por parte del Gobierno y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Además, advierte de que este encarecimiento de los costes de producción se repercutirá inevitablemente en la cesta de la compra.

Peticiones urgentes al Gobierno

Ante esta situación límite, la UAGN reclama al Ejecutivo medidas inmediatas y contundentes. La principal exigencia es la eliminación del impuesto de hidrocarburos y la supresión del IVA del 21% sobre el combustible. "Está haciendo caja de manera brutal el gobierno", ha sentenciado Bariáin.

La urgencia de estas ayudas se debe a que el campo se encuentra en un momento clave del año, con labores de fertilización, preparación para la plantación de hortaliza y trabajos en el viñedo. "Una subida de 50 céntimos el litro, prácticamente en 10 días, no la puede asumir nadie", ha insistido el presidente de la UAGN.

El campo, víctima de la política y la guerra

Bariáin también ha recordado las promesas incumplidas de los políticos, como las "medidas ágiles y rápidas" que se garantizaron para paliar los efectos del acuerdo de Mercosur, cuya activación provisional por parte de Ursula von der Leyen ha criticado duramente. "Aquí el campo no es culpable de los acuerdos que puedan firmar políticos a altos niveles, ni es culpable tampoco de las guerras", ha concluido.

Finalmente, y en relación a otro asunto de actualidad, Bariáin ha calificado de "lógica" la decisión del Gobierno de ampliar la vacunación contra la dermatosis nodular a toda la cabaña ganadera de Navarra, debido al constante movimiento de animales entre diferentes montes de la comunidad foral.