Prosigue la tercera semana de huelga de los médicos contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad en la Región de Murcia

En la Región de Murcia, la jornada arrancó el pasado lunes con un seguimiento del 42 % en Atención Primaria y del 48 % en hospitales. La secretaria general del Sindicato Médico de la región, María José García Mateos, asegura que la Administración "no nos ha dejado otro camino" y que el colectivo llega a la huelga en un momento en el que "el médico ya no puede más".

El detonante que ha llevado a los médicos a la movilización es el exceso de horas de trabajo. Por ello, una de las reclamaciones clave, que podría tener solución a nivel autonómico, es la transición progresiva hacia una jornada semanal de 35 horas. Piden que el exceso de jornada sea voluntario, bien retribuido y que compute para la jubilación. Aseguran que algunas de estas medidas se pueden tomar desde el gobierno regional y no hay que "esperar a Madrid".

Piden el fin de las guardias infinitas

Clemente Casado, Presidente del sindicato médico de la Región de Murcia, reclamaba que las jornadas de los médicos son de 48 horas obligatorias, en comparación de la jornada semanal típica. Pero la reivindicación fundamental es la de un "estatuto marco que nos permita alcanzar un marco de representación propio y un marco específico de negociación"

00:00 Volumen Descargar Carlos Alonso El presidente del sindicato de médicos presenta las peticiones de la huelga nacional.

Desde el sindicato defienden que una reducción de la carga de trabajo redundaría en un mejor servicio al ciudadano. No en balde algunos de los canticos de la manifestación de hoy martes leían "sin dormir, sin parar un error puede matar".

Algunos de los sanitarios aseguran que la opinión general 'ha cambiado', y que 'Antes no se conocía la imagen del médico que te atendía a las tres de la mañana, ahora sí'. El apoyo de la ciudadanía les impulsa a seguir. La próxima cita reivindicativa en la región será una huelga regional el próximo viernes 20 para presionar por las mejoras en la comunidad.