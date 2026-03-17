Willy Wylazo se sincera en COPE Badajoz: "La música es un camino hacia la existencia"

El músico Willy Wylazo ha pasado por los micrófonos de 'COPE Badajoz' para conversar con José Luis Lorido tras ser uno de los grandes triunfadores en la gala de los Premios de la Música de Extremadura, celebrada el pasado 7 de marzo en Cáceres. El artista, natural de Olivenza y afincado en Badajoz, se alzó con dos galardones gracias a su canción 'Maldita Luna', un reconocimiento que, como él mismo afirma, espera que se traduzca en directos.

Al final lo único que quiero es cantar Willy Wylazo Músico

El camino hacia el éxito en la música

Wylazo tiene claro que el objetivo final de estos reconocimientos es poder seguir viviendo de su pasión. "Al final lo único que quiero es cantar. Lo dije en el discurso cuando gané los premios: lo único que quiero es salud para poder cantaros a todos vosotros, nada más", ha confesado. El artista ha señalado la dificultad de abrirse paso en el sector: "Que nadie se confunda, que nadie se equivoque, que tu canción se haga viral es muy difícil". Según él, las claves son "o te vas fuera, o tienes un contacto potente que te suba arriba y punto".

00:00 Volumen Cerrar Willy Wylazo - Locuras del Desamor (fragmento)

A pesar de las dificultades, su talento le ha permitido compartir escenario con artistas de renombre. "El percusionista de 'Maldita Luna' es Miguel Rumbao, percusionista oficial de Manu Chao. Gracias a él canté con Manu Chao el año pasado aquí en el Alcazaba Fest", ha recordado. Además, ha compartido cartel con figuras como El Kanka, Muchachito o Las Migas, logros que le llenan de orgullo porque, como él mismo dice, "uno no para de tocar puertas".

Los inicios tocando en la calle

El músico no olvida sus comienzos, cuando se ganaba la vida tocando en las calles de Badajoz, una etapa que recuerda con especial cariño por el afecto recibido. Recientemente, una seguidora le escribió por Instagram: "Estoy orgullosa, la gente que alguna vez te hemos echado una moneda en la calle cuando tocabas pasando frío y calor, estamos muy orgullosos de ti". Un mensaje que, según ha admitido, le "mató el alma".

Me habéis sentado mejor que el café" Willy Wylazo Músico

Entre los peores momentos de aquella época, Wylazo ha relatado haber sufrido "alguna que otra hipotermia" por el frío extremo de Badajoz en invierno. Sin embargo, se queda con los buenos recuerdos, como la mujer que un día le dijo: "Me habéis sentado mejor que el café". O la gente que se acercaba para decirle: "Venía con mil historias en la cabeza y me voy a casa después de escucharos con un carácter totalmente diferente".

La música como forma de vida

Para Willy Wylazo, la música lo es todo. "Para mí la música es un camino hacia la existencia. Al final es una vía de escape", ha definido. El artista ha explicado que utiliza la composición para canalizar todo tipo de emociones, desde la alegría hasta la tristeza o el duelo. "Es una forma de vida, es mi forma de vida", ha sentenciado.

JLL



Un ejemplo de ello es su más reciente canción, 'Locuras del Desamor', que nació de una ruptura. "Ese lamento, ese aullido que hago ahí, pues denota dolor, que es lo que yo sentía en ese tiempo", ha explicado sobre el proceso creativo. La directora de fotografía del videoclip fue, precisamente, la persona que le causó ese desamor. Parte de la pieza audiovisual fue rodada en una casa del casco antiguo de Badajoz que el propio músico describe como "un museo".

Esta faceta artística no siempre fue bien vista por su familia. "En la mayoría de las familias no está bien considerado, porque también se piensa que no va a tener salida laboral", ha comentado. Sin embargo, tras años de esfuerzo y de "romper con estigmas sociales", ha logrado que los suyos se sientan orgullosos. "Mis padres ahora mismo adoran lo que hago, o sea, están orgullosísimos", ha asegurado con una sonrisa.