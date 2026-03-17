Localizado el cadáver de un hombre en una zona rocosa entre Ondarroa y Lekeitio

Efectivos de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) de la Ertzaintza, con el apoyo de Salvamento Marítimo y Cruz Roja, han recuperado este martes por la tarde el cuerpo sin vida de un hombre que flotaba en aguas costeras entre Ondarroa y Lekeitio (Bizkaia).

El hallazgo se ha producido en torno a las 12:30 horas, cuando una patrullera de la Guardia Civil ha avistado el cadáver en una zona rocosa del litoral. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el cuerpo podría corresponder al pescador de 82 años desaparecido el pasado martes en Mendexa, cuya búsqueda se mantenía activa desde entonces tras la denuncia de sus familiares.

Ante el aviso, el Técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco ha coordinado un dispositivo en el que han participado, entre otros medios, un helicóptero de la Ertzaintza y efectivos de la UVR, tanto acuática como de montaña, que han procedido a la recuperación del cadáver.

El cuerpo ha sido trasladado posteriormente a las instalaciones de Cruz Roja en el puerto de Ondarroa. Debido a su estado, no ha sido posible su identificación en el lugar, por lo que será el Instituto Vasco de Medicina Legal el encargado de confirmar su identidad mediante las correspondientes pruebas forenses.