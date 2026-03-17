Un atlas para entender el caos: presentan en Málaga el libro que descifra el nuevo orden mundial

El Ateneo de Málaga acoge mañana la presentación del libro Las fuerzas que mueven el mundo, una obra que busca explicar el complejo escenario geopolítico actual. El acto contará con la presencia de uno de sus autores, Álvaro Merino, miembro del colectivo de analistas El Orden Mundial, quien ha desgranado algunas de las claves de un panorama internacional cada vez más convulso.

Un atlas para la geopolítica

Una de las particularidades de la obra es su formato, concebido como una obra visual para abordar la complejidad de la geopolítica. Según Merino, el libro es una especie de atlas, "una recopilación de mapas para entender el mundo en el que estamos viviendo y por qué de este desorden mundial que cada vez nos cuesta más entender". El autor defiende que los mapas permiten "tomar perspectiva y ver dinámicas que, de otra forma, es complicado verlas".

El principal reto al crear un libro de estas características era el riesgo de quedar desactualizado rápidamente. Para evitarlo, los autores decidieron centrarse en analizar lo estructural. "Nos hemos enfocado en procesos de fondo que nos permitan ir a largo plazo", explica Merino, señalando que fenómenos como "el auge del proteccionismo" o un "mundo más fragmentado" son tendencias que se vienen gestando desde hace años.

Un mundo más fragmentado

El tablero internacional ha cambiado significativamente, dejando atrás un mundo unipolar dominado por Estados Unidos. Ahora, según el analista, "cada vez son más" los países con voz propia, no solo grandes potencias como China o Rusia, sino también potencias medias como "la propia Israel, Arabia Saudí y Corea del Sur", lo que dibuja un escenario con más visiones y actores.

Aunque las fuerzas tradicionales como la energía o la economía siguen siendo clave, Merino destaca un factor que ha regresado con fuerza: la disputa por el control físico de las tierras. "Uno de los nuevos aspectos que dan forma a este nuevo mundo es el regreso de la lucha por el territorio, el regreso de las armas", afirma, citando los casos de Ucrania y el riesgo latente en Taiwán.

Las fuerzas que mueven el mundo

Un futuro 'inestable e inseguro'

El pronóstico de futuro no es optimista. "Pinta mal", admite Merino, quien asegura que hemos entrado en una nueva era que hay que asumir cuanto antes. "Esta inestabilidad que estamos viviendo ha venido para quedarse", sentencia, vaticinando que el nuevo orden será "más inestable, más inseguro y más conflictivo" porque "las armas están sustituyendo a la diplomacia" y en ese contexto "impera la ley del más fuerte".

Esta inestabilidad que estamos viviendo ha venido para quedarse"

Ante este panorama, el autor interpela directamente a Europa, que debe avanzar hacia una mayor autonomía en materia de seguridad energética y defensiva. En su opinión, "el paraguas de Estados Unidos parece que ya no da para más". Por ello, concluye con una llamada a la acción: "Si queremos pintar algo en este nuevo mundo, pues hay que invertir, hay que apostar y hay que tomarnos en serio a nosotros mismos", declara.

Si queremos pintar algo en este nuevo mundo hay que invertir, hay que apostar y tomarnos en serio a nosotros mismos"

La presentación del libro 'Las fuerzas que mueven el mundo' tendrá lugar mañana a las siete de la tarde en el Ateneo de Málaga, ofreciendo una oportunidad para profundizar en estas y otras cuestiones de la mano de Álvaro Merino.