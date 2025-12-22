La exposición de Carlos III el Noble en Navarra extiende su éxito hasta 2026: se mantienen las visitas guiadas gratuitas todos los sábados por la mañana

El Archivo Real y General de Navarra ha anunciado la prórroga de su exitosa exposición temporal 'Carlos III de Navarra, el rey del buen gobierno (1387-1425)'. Debido a la gran acogida del público, con más de 10.000 visitantes en solo tres meses, la muestra podrá visitarse hasta el 12 de abril de 2026.

Un viaje al esplendor del reino

Comisariada por los expertos Eloísa Ramírez Vaquero, Alicia Ancho Villanueva y Roberto Ciganda Elizondo, la exposición ofrece una mirada única sobre el período de mayor esplendor del reino de Navarra. Para ello, reúne de manera extraordinaria un valioso conjunto de documentos y piezas originales vinculadas al monarca.

Entre las joyas que continuarán expuestas destacan piezas de incalculable valor histórico y artístico. Los visitantes podrán contemplar el Bacinete del panteón real y el Cáliz de Ujué, ambos procedentes del Museo de Navarra, junto a la Urna del corazón de Carlos II, custodiada habitualmente en la Parroquia de Santa María de Ujué.

También se exhiben la escultura de Blanca de Navarra de la Parroquia de Santa María de Olite, el Arca de la Virgen del Puy del santuario estellés, la Auténtica de Manuel II Paleólogo, emperador de Bizancio, y el Privilegio de la Unión de Pamplona. La colección se completa con tesoros del propio archivo como el Códice de la coronación, unción y exequias de los reyes de Inglaterra.

Actividades para todos los públicos

Para enriquecer la experiencia, se mantienen las visitas guiadas gratuitas todos los sábados por la mañana, previa reserva. Además, se ha incorporado una audioguía gratuita descargable en el móvil, con una versión adaptada para el público joven, que permite una inmersión personalizada en el recorrido.

El público infantil, de 6 a 12 años, también tiene su espacio con la actividad 'El susurro del buen gobierno'. Se trata de una yincana organizada por 'Tea en la azotea' en la que los más pequeños se embarcan en una aventura de pistas y pruebas para conseguir los siete Sellos del Buen Gobierno de Carlos III el Noble y obtener su diploma de Embajador del legado del rey.

Esta actividad familiar se celebrará los sábados 27 de diciembre y 3 de enero. Para participar tanto en la yincana como en las visitas guiadas es imprescindible reservar plaza llamando al teléfono 848 42 46 67.