Vox y Falange suman mayoría absoluta en un pueblo de Valladolid donde duplican en votos al PSOE

Elecciones en el municipio vallisoletano de Villán de Tordesillas en el que están censadas 150 personas

La ultraderecha ha logrado una mayoría absoluta en la localidad vallisoletana de Villán de Tordesillas durante las elecciones en Castilla y León de este domingo. El conjunto de votos de Vox, Falange Española de las Jons y Se Acabó la Fiesta (SALF) alcanza los 83 apoyos, superando significativamente los 55 votos que han sumado el Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida - Movimiento Sumar y Municipalistas - España Vaciada.

Vox se consolida como primera fuerza

En Villar de Tordesillas, 47 vecinos han elegido la papeleta de Vox, lo que supone un 52,80% de los votantes. A pesar de no haber contado con la visita de Santiago Abascal durante la campaña, el partido ha revalidado su posición, aunque ha perdido dos votos respecto a los comicios de 2022, cuando obtuvo un 53,26%.

Leticia Pérez Elecciones en el municipio vallisoletano de Villán de Tordesillas en el que están censadas 150 personas

El Partido Popular, que gobierna con 5 de los 5 concejales en el ayuntamiento, se ha posicionado como la segunda fuerza más votada con 28 votos y un 31,46% de los sufragios. Este resultado representa un punto menos en comparación con las elecciones regionales de hace cuatro años.

Irrupción de Falange y Se Acabó la Fiesta

La sorpresa de la jornada ha sido la Falange Española de las Jons, que ha irrumpido en el mapa político local pasando de 0 a 4 votos, situándose como tercera fuerza. Empatada en votos se encuentra la agrupación de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, que también obtiene 4 apoyos al no haberse presentado en 2022.

Por su parte, el Partido Socialista solo ha conseguido el apoyo de dos vecinos, uno menos que en 2022. Izquierda Unida - Movimiento Sumar ha obtenido los mismos resultados que el PSOE, mientras que el movimiento de la España Vaciada ha perdido un apoyo en cuatro años, quedándose con un único voto.

Valdeprado, un feudo 100% 'popular'

Otro de los casos destacados de la jornada electoral es el de Valdeprado, una pequeña localidad de Soria. En este municipio, los cinco electores censados han depositado su confianza en el Partido Popular, otorgando al partido de Alfonso Fernández-Mañueco el 100% de los votos emitidos.