El error que cometes al llevar una tortilla para una excursión o caminata: "La comemos en casa"

El chef Antonio Teruel nos presenta en COPE Navarra dos propuestas para poder llevar comida o almuerzo a una excursión de una manera sana, saludable y sin peligros para disfrutar con la seguridad alimentaria necesaria. Es importante saber que la tortilla no es la opción más segura para alimentarse.

Antonio Teruel lo deja claro: "Si te gusta la tortilla jugosa, la comemos en casa".

Antonio nos presenta dos propuestas, en una sin tortilla, y en la otra nos deja la clave para que no haya riesgos:

Primera propuesta

La primera propuesta del chef es sin tortilla; sin embargo, cumple los requisitos de que sea sana, saludable y que se pueda preparar el día anterior.

La propuesta con verduras: una ensalada bien completa con lechuga, tomate, atún, maíz, pasta o lo que queramos.

El truco: como va a estar muchas horas en el táper hay que aliñar. La vinagreta (que puede llevar fruta) hay que llevarla en un biberón de cocina o en una botella de agua pequeña para poder hacer la mezcla en el momento

Propuesta con tortilla

Propuesta con tortilla: rico y fácil de preparar. Antonio propone con patatas.

El peligro: no cuajar completamente los huevos. La tortilla de patata tiene que estar muy bien cuajada. Si te gusta la tortilla jugosa, la comemos en casa.

Si te gusta la tortilla jugosa y poco hecha es para comer en el momento, no en casa, ya que podemos tener una proliferación de salmonela. Teruel insiste en que “la tortilla que no se come en el momento tiene que estar bien cuajada”.

Otras recetas

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cómo se distingue y en qué se diferencian el foie fresco, foie gras, mi-cuit, parfait y mousse VER

Cómo se distingue y en qué se diferencian el foie fresco, foie gras, mi-cuit, parfait y mousse Deliciosa y sencilla receta de bacalao con patatas a lo pobre, gratinado VER

El peligroso error que cometes al pedir pescado a baja temperatura en un restaurante: "Un riesgo" VER

El peligroso error que cometes al pedir pescado a baja temperatura en un restaurante: "Un riesgo" Deliciosa receta de "Picantones con setas de cultivo en salsa de cebolla y mantequilla". VER

Deliciosa receta de "Picantones con setas de cultivo en salsa de cebolla y mantequilla". Tesoros a la mesa: Espárragos y carabinerosVER