Un chef explica la 'receta ganadora' para concursos de calderetes y deja una advertencia tras ser jurado: "Cuidad con los palos"

El chef Antonio Teruel propone una "receta ganadora" para los concursos de calderetes y para quedar genial con la cuadrilla y la familia. Además, advierte del error que no debes cometer para no estropear el sabor del plato y la precaución que tienes que tener al partir el conejo con los huesos.

En COPE Navarra ha explicado cómo hacer "calderete de conejo al estilo de mi pueblo", una receta de la que dice que "lo importante es que esta es una receta ganadora". Afirma que "toda aquel que concurse y se anime a hacer esta receta, pues va a tener muchas posibilidades de ganar el premio".

SU EXPERIENCIA COMO JURADO DE CALDERETES

Antonio Teruel, además de ser un reconocodo chef le ha tocado ser en varios ocasiones jugado de Calderetes. Ha explicado en COPE que "no sé si acabas disfrutando mucho porque cuando tienes por delante 20 calderetes que probar, pues se te complica un poco. Además, es que cada calderete suele ser una sorpresa".

Ha aprovechado para contar una anécdota que le ocurrió en la localidad Navarra de Marcilla: "En un concurso, ahí en los fosos, estaba precioso todo, y había un montón de concursantes total que íbamos probando, no estaba yo solo, había más compañeros también conmigo, te veíamos probando y de repente llego a uno, pruebo y le digo a mi compañero, 'oye, prueba tú, a ver, esto tiene algo muy raro, si me sabe a resina', y pruebo al otro, 'pues sí que sabe a resina'. Y les digo al grupo que habían hecho el calderete, le digo, '¿qué habéis echado?', y le veo a uno en la mano el palo de revolver, que era una tabla de pino. Y entonces la tabla de pino, a lo largo de la comida, del calderete, había soltado todos los sabor de la resina, y bueno, el pobre calderete, no veas tú el resto del grupo con qué cara le miraron al que lo había hecho".

el peligro de los huesos: Las patas por su articulación

El chef nos ha dejado también un consejo fundamental a la hora de preparar el conejo: "A la hora de cortarlo, que los huesos de caña, los huesos de las patitas, no los cortemos más que por la articulación, porque son huesos que se astillan y esas puntas a la hora de comer nos pueden hacer daño en la boca".

"Las patitas por su articulación y así no tendremos problema" recalca.

ELABORACIÓN DE LA RECETA

Antonio Teruel explica la preparación del plato:

Poner el aceite en la cacerola, añadir los ajos picados, cuando comiencen a tomar color añadir la cebolla y el pimiento verde, las aromáticas, dejar que se pochen sin tomar color, agregar el conejo cortado en trozos y salpimentado , evitando astillar los huesos de caña, sofreírlos en el fondo, añadir el brandi y dejar reducir, incorporar el vino, dejar reducir.

, evitando astillar los huesos de caña, sofreírlos en el fondo, añadir el brandi y dejar reducir, incorporar el vino, dejar reducir. Añadir el pimiento choricero, remojado, cortado en tiras, el tomate en dados, el pimentón y la cayena, cubrir dos dedos por encima con agua y poner a cocer.

Pelar las patatas y cortarlas desgajando los trozos, incorporarlas al calderete (añadir agua si fuera necesario) a los 20 minutos de cocción, dejar cocer 20 minutos más, comprobar el punto de cocción corregir de sal y dejar reposar un rato antes de servir.

INGREDIENTES

Estos son los ingredientes que necesitamos para preparar el calderete:

1 conejo

800gr de patatas

100gr de cebolla

100gr de pimiento verde

2 tomates maduros

2 pimientos choriceros remojados

1 hoja de laurel

2 dientes de ajo

1 ramita de tomillo

1 ramita de romero

100ml de buen brandi

300ml de vino blanco

Sal

Pimienta

10gr de pimentón

1 pizca de cayena

MÁS RECETAS

TÉRMINOS

