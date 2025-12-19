La ilusión de la Navidad inunda Pamplona y Estella con las voces de los más pequeños en el Concurso de Villancicos de la Cabalgata Reyes Magos de Pamplona: "Tenemos mucha mucha cantera"

La magia de la Navidad ha inundado Pamplona gracias a las voces de los más pequeños en la celebración del 3º Concurso de Villancicos Cabalgata Reyes Magos de Pamplona, organizado por la asociación del mismo nombre. Un evento que, más allá de la competición, busca mantener vivo el espíritu navideño durante todo el año.

Así lo ha explicado Mamen Sábada, de la asociación, quien ha señalado que el objetivo es "llevar un poco la magia de los reyes durante todos estos meses, y especialmente durante todos los días de Navidad en Pamplona", con una agenda de actividades que comienza en octubre.

La ilusión como motor creativo

El talento de los escolares ha quedado patente en las creaciones presentadas. Los profesores de Liceo Monjardín, Michel y Ainhara, han relatado cómo la iniciativa de grabar un par de villancicos culminó en la creación de un disco completo. "Ha sido un proceso muy divertido, desde la composición, la grabación y con los niños sobre todo", ha comentado Michel. La acogida de las familias ha sido un gran impulso para ellos. "Cuando se acercan tan emocionados, de verdad que nos llega al corazón, y merece la pena tanto esfuerzo", ha añadido Ainhara.

En el colegio Sagrado Corazón, el festival de villancicos es ya una arraigada tradición, según ha explicado el profesor Juan Carlos. En él participan niños de 3, 4 y 5 años con canciones en castellano e inglés. El docente ha destacado la emoción compartida entre alumnos y familias: "Los tendríais que ver en el salón de actos, es que unas caras de emoción y de alegría y de entusiasmo, es que los padres también lo dan todo".

Cuando se acercan tan emocionados, de verdad que nos llega al corazón"

Un certamen de alto nivel

El jurado, del que ha formado parte Leticia Vergara, de la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona, se ha enfrentado a una decisión complicada por la gran calidad de las propuestas. "Sabemos el trabajo que lleva, la ilusión que le habéis puesto todos, y es difícil señalar uno", ha admitido. Vergara también ha celebrado la participación y el galardón de un centro de fuera de la capital, lo que demuestra que el concurso está "abierto a toda Navarra".

Carlos, otro miembro de la asociación, ha visitado a los pequeños de Sagrado Corazón y ha elogiado su talento: "Aquí tenemos mucha, mucha cantera". Destacan la calidad vocal de los participantes de Liceo Monjardín: "Para ser tan pequeñitos, la verdad es que suena muy bien, y el villancico es precioso, además, se lo han inventado los profes, así que eso tiene mucho más mérito".

Aquí tenemos mucha mucha cantera"

Y los ganadores son...

Finalmente, el jurado ha dado a conocer su veredicto. En la categoría de hasta 3º de Primaria, el premio ha sido para 2º de Infantil de Liceo Monjardin. En la de 4º y 5º de Primaria, los ganadores han sido los alumnos de Mater Dei de Ayegui (Estella). Además, se ha otorgado una mención especial del jurado a la clase de 2º de Infantil A de Sagrado Corazón.

El proyecto de Mater Dei, según ha explicado la profesora Ester García, ha sido un trabajo coral que ha involucrado a toda la comunidad educativa. La letra de la canción se ha inspirado en el lema del colegio, "Todos juntos en Jesús", y han contado con la colaboración de músicos como Fan Rubio y Guillermo Mutiloa para la composición y producción.

Mientras esperan la llegada de los Reyes Magos, los niños ya tienen listas sus peticiones, que van desde "una Nancy, sirena" hasta "un balón de la Champions". Sin embargo, Mamen Sábada ha lanzado un último y crucial aviso: "Tenemos que lanzar el mensaje de que, por favor, todos los niños y niñas hay que portarse muy, muy bien, para que vengan cargaditos de regalos y el carbón se lo lleven de vuelta a oriente".

LOS TRES VILLANCICOS

Villancico ganador de 4º y 5º de Primaria: Mater Dei con "Todos Juntos en Jesús"

Ganadores de 4º y 5º de Primaria: Mater Dei con "Todos Juntos en Jesús"

Villancico ganador hasta 3º de Primaria: Liceo Monjardín con "Los Reyes Magos van al portal"

Ganadores hasta 3º de Primaria: Liceo Monjardín con "Los Reyes Magos van al portal"

Mención especial del jurado: Sagrado Corazón con "Una carta mágica"