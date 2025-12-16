Los colegios Mater Dei y El Puy de Estella presentan su villancico ‘Todos juntos en Jesús’ al Concurso de la Cabalgata de Reyes: "Es una canción que ya sentimos como muy nuestra"

Los colegios Mater Dei y El Puy de Estella se han unido para participar en el Concurso de Villancicos de la Cabalgata de Reyes Magos de Pamplona. Alumnos y profesores de ambos centros han presentado una canción original titulada ‘Todos juntos en Jesús’, un proyecto que, según sus creadores, ha llenado de ilusión a toda la comunidad educativa y refleja el espíritu de colaboración que se vive en las aulas.

Una canción nacida de la colaboración

La profesora Ester García, una de las impulsoras de la iniciativa, ha destacado el carácter colaborativo del proyecto. "Contamos con un claustro muy colaborativo, que todos nos apoyamos los proyectos y en este especialmente que nos ilusiona", afirma. Aunque un grupo de docentes lideró la composición y los ensayos, García subraya que el villancico "es posible también por el trabajo de otras que nos organizan los grupos, que nos ayudan en clase, o sea, es trabajo de todos".

00:00 Volumen Villancico de Mater Dei 2025

Entre los profesores que han participado directamente en la música y los ensayos se encuentran Silvia Sagaceta, Jorge Valencia, Fuji Martínez, Marta Morione y Judith Moreno. Este ambiente de cooperación se enmarca en una intensa celebración de la Navidad en los centros, que incluye rondas de villancicos en Alleri y Estella, festivales de música y un teatro de Navidad para las familias.

Un mensaje de unidad

El alumno José Javier Echavarri ha sido el encargado de explicar el profundo significado de la canción. El título, ‘Todos juntos en Jesús’, está inspirado en el lema del curso escolar 2025-2026 de los colegios diocesanos de Navarra, que a su vez se basa en el lema del pontificado del Papa León XIV: ‘In Illo uno unum’, que significa “en el único Cristo somos uno”.

Con esta canción queremos celebrar con alegría que con Jesús es posible amarnos, perdonarnos y permanecer unidos, incluso en medio de nuestras diferencias"

Según ha explicado Echavarri, el villancico busca transmitir un mensaje de alegría y esperanza. "Con esta canción queremos celebrar con alegría que con Jesús es posible amarnos, perdonarnos y permanecer unidos, incluso en medio de nuestras diferencias", ha señalado el estudiante, resumiendo la esencia de un tema que va más allá de lo musical.

El proceso, contado por los alumnos

La alumna Paula Ross ha detallado cómo fue el proceso de creación del villancico, cantado por estudiantes de ambos colegios. Con la ayuda de varios profesores, los ensayos se realizaban durante los recreos, donde aprendieron a hacer coros y cánones. Ross explicó de forma sencilla esta técnica musical: "En nuestro villancico aparece una parte que dice ‘ha nacido para dar su vida’ y de repente aparece una voz que dice ‘su vida’ y se juntan las tres voces".

El proceso culminó con una experiencia profesional para los alumnos. "Tuvimos una oportunidad de ir a un estudio de grabación de Guillermo Mutiloa y nos grabaron allí, y el colegio también nos grabó para el vídeo", ha contado Paula. La joven ha expresado su agradecimiento a los docentes por su implicación en un proyecto que ya consideran propio.

Es una canción que ya sentimos como muy nuestra"

"Es una canción que ya sentimos como muy nuestra, porque la cantamos el colegio, las familias, los alumnos, todos", ha asegurado Paula. Con este villancico, que también interpretarán en su próxima ronda de villancicos por Ayegui, los alumnos y profesores de Mater Dei y El Puy esperan compartir su mensaje de unión y felices fiestas.