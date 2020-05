Enric Gallego dice que "las sensaciones son buenas", aunque "a veces parece que el balón sea cuadrado"

El Club Atlético Osasuna ha realizado en este lunes 18 de mayo el primer entrenamiento en grupos reducidos. Enrique Gallego, delantero rojilo ha valorado el inicio del trabajo con compañeros de manera satisfactoria.

El delantero rojillo valoró el inicio de los entrenamientos por grupos tras la sesión matinal de trabajo en Tajonar.

Después del entrenamiento matinal, el primero en el que los futbolistas han podido ejercitarse junto a sus compañeros por grupos, Enric Gallego ha compartido sus sensaciones. "Empezamos una semana diferente, una semana grupal, y la verdad que ya se agradece el poder entrenar con compañeros, estar cerca de ellos y disfrutar de los entrenos en compañía. Ya se va acercando más a lo normal. La semana pasada, al ser individual y tareas por tareas, era más frío todo. Pero ahora que nos toca por grupos, a aprovecharlo de la mejor manera y a coger el ritmo de entreno y el de cada uno. Entrenar individualmente era lo que tocaba y nos hemos tenido que adaptar a ello. Ahora a disfrutar de esto y esperemos que pronto podamos entrenar todos juntos", ha comentado.

El delantero rojillo ha hecho balance de la preparación llevada a cabo hasta la fecha durante el parón de la competición y ha comentado que con esta nueva fase de entrenamientos por grupos el colectivo podrá mejorar sus prestaciones de cara al regreso de LaLiga: "Está claro que por mucho que hayas entrenado en casa y por mucho que no hayas parado, meterte en el verde con situaciones de partido te hacer ver que no estás igual que antes. Pero el trabajo que tiene preparado el cuerpo técnico para estas semanas va a ir perfecto y vamos a ir cogiendo el ritmo poco a poco. Las sensaciones son buenas, sí que no te encuentras igual que antes en muchas ocasiones, a veces parece que el balón sea cuadrado –bromea-, pero iremos poco a poco, con la línea de trabajo del cuerpo técnico que es la ideal".