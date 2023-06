Budimir marca goles sin control. El delantero de Osasuna ha marcado 27 goles en liga con la camiseta rojilla, todos menos uno al primer toque. Los números avalan a Budimir como rematador tanto de cabeza con sus 12 goles, como con el pie izquierdo con sus 12 remates. Kike Barja es quien más asistencias le ha dado con cinco. 18 de sus tantos han sido en El Sadar.

DATOS

27 goles

26 al primer toque

18 goles en El Sadar

12 de cabeza

12 con el pie izquierdo (2 de penalti)

5 pases de Kike Barja

DATOS DE PEDRO MARTÍN

Pedro Martín, especialista en datos de Tiempo de Juego, también ha participado en el informe de COPE Navarra y ha aportado estos datos sobre Budimir en el fútbol Español:

Ha marcado 47 goles en el fútbol español, 40 de ellos al primer toque

18 Mallorca

29 Osasuna

4 derecha

25 izquierda

16 cabeza

2 cuerpo

26 en casa

21 fuera

No todo ha sido un camino de rosas, también ha habido jornadas sin goles de delanteros, tal y como analizaba Pedro Martín con su date de 77 días sin marcar un delantero rojillo.





GOLES TEMPORADA 22-23

Ha anotado 8 goles, seis cambiaban el signo del partido y dan 11 puntos a Osasuna. Cuatro goles con la cabeza y otros cuatro con el pie izquierdo. Pases de Barja (3), Moncayola (2), Aimar, Abde y un rechace. Ha marcado siete goles en El Sadar y uno fuera. Todos los goles al primer toque.

8 goles

8 goles al primer toque

7 goles en El Sadar y 1 fuera

4 de cabeza

4 pie izquierdo

3 asistencias de Kike Barja

Jornada 10. Osasuna-Espanyol. Marca el 1-0 y termina el partido con ese marcador.Cambia el signo y da 2 puntos a Osasuna. Centro de Abde desde la izquierda y remata de cabeza.

Jornada 20. Espanyol-Osasuna. Marca el 0-1 y termina el partido 1-1. Cambia el signo y da 1 punto a Osasuna. Pie izquierdo después de un rechace

Jornada 30. Osasuna-Betis. Marca el 1-0 y el 2-0. El partido Termina 3-2. Cambia el signo en el 1-0 y consolida la ventaja. Da dos puntos a Osasuna. Pase de Barja dentro del área y marca con la izquierda. Centro de Kike Barja desde la derecha y marca con la cabeza.

Jornada 34. Osasuna-Almería. Marca el 1-0 y termina el partido 3-1. Cambia el signo y da 2 punto a Osasuna. Pase de Aimar Oroz y marca con la izquierda al primer toque.

Jornada 36. Osasuna-Athletic. Marca el 1-0. Termina el partido 2-0. Cambia el signo y da 2 punto a Osasuna. entro de Moncayola desde la derecha y marca gol de cabeza.

Jornada 38. Osasuna-Girona. Marca el 1-0 y el 2-0. Cambia el signo y da 2 punto a Osasuna. Centro de Kike Barja desde la derecha y marca con el pie izquierdo. Centro de Moncayola desde la derecha y marca gol de cabeza.





GOLES TEMPORADA 21-22

La temporada pasada anotó ocho goles, cambia el signo en cinco partidos y da seis puntos (ayuda a lograr otros dos). Marca cinco goles con el pie izquierdo, dos con el derecho y uno de cabeza. Dos son de penalti, dos asistencias de Rubén García, y una de Kike García, Manu Sánchez, Chimy Ávila y un rechace. Los ocho goles son al primer toque.

8 goles

8 al primer toque

5 con el pie izquierdo

5 goles en El Sadar y 3 fuera

2 asistencia de Rubén García

Pie izquierdo 5

Cabeza 1

Pie derecho 2

Jornada 15. Osasuna-Elche. Marca el 1-0 y termina el partido 1-1. Cambia el signo y da 1 punto a Osasuna. Gol de penalti con el pie izquierdo.

Jornada 20. Osasuna-Cádiz. Marca el 1-0 y termina el partido 2-0. Cambia el signo y da 2 puntos a Osasuna. Gol con el pie izquierdo tras el centro de Kike García desde la derecha.

Jornada 29. Osasuna-Levante. Marca el 2-0 y termina el partido 3-1. Ni cambia signo, ni da puntos de manera directa. Gol con el pie izquierdo, a pase de Rubén García por el centro.

Jornada 30. Betis-Osasuna. Marca el 2-1 (perdían 2-0) y terminan 4-1. Ni cambia signo, ni da puntos de manera directa. Rechace con el pie derecho.

Jornada 31. Osasuna-Alavés. Marca el 1-0 y termina el partido con ese marcador. Cambia el signo y da 2 puntos a Osasuna. Pase de Manu Sánchez desde dentro del área que marca con pie derecho al primer toque.

Jornada 32. Valencia-Osasuna. Marca el 0-2 y el partido termina 1-2. No cambia signo y ayuda a lograr dos puntos*. Centro de Rubén García desde la izquierda y remata de cabeza.

Jornada 33. Osasuna-Madrid. Marca el 1-1 y el partido termina 1-3. Cambia el signo pero no da puntos. Marca con el pie izquierdo a centro de Chimy Ávila desde la derecha

Jornada 34. Elche-Osasuna. Marca el 0-1 y termina el partido 1-1. Cambia el signo y da 1 punto a Osasuna. Gol de penalti con el pie izquierdo.

GOLES TEMPORADA 20-21



La primera temporada con Osasuna marca 11 goles, cambia de signo el resultado en 9 ocasiones y da 11 puntos. Anota 7 goles de cabeza, tres con la izquierda y uno con el pecho. En diez de los goles los hace al primer toque. Las asistencias las recibe de Rubén García (3), Kike Barja (2), Oier, Enric Gallego, Manu Sánchez, Jony y de rechace o rebote (2).

11 goles

10 al primer toque

7 de cabeza

6 goles en El Sadar y 5 fuera de casa

3 asistencia de Rubén García 3

Jornada 8. Osasuna-Atletico. Marca el 1-2 y el partido termina 1-3. Ni cambia signo, ni da puntos. Anota el gol de cabeza a centro de Rubén García desde la derecha.

Jornada 13. Valladolid-Osasuna. Marca el 1-1 y el partido termina 3-2. Cambia signo, pero no da puntos. Gol de cabeza a centro de Oier.

Jornada 20. Osasuna-Granada. Marca el 1-0 y el 2-0 y el partido termina 3-1. Cambia el signo y dados puntos. Gol con el pie izquierdo tras un rechace del defensa. El segundo es un gol de cabeza con un centro desde la derecha de Kike Barja.

Jornada 22. Osasuna-Eibar. Marca el 2-1 y el partido termina 2-1. Cambia el signo y da dos puntos. Gol con el pecho tras un rechace del poste. Peina Adrián, remata Budimir y tras pegar en el poste marca.

Jornada 23. Levante-Osasuna. Marca el 0-1 y termina con ese marcador. Cambia signo y dados puntos. Gol con el pie izquierdo tras un centro de Kike Barja desde la derecha.

Jornada 30. Villarreal-Osasuna. Marca el 1-2 y termina con ese marcador. Cambia signo y da dos puntos. Gol de cabeza tras un córner lanzado por Rubén García.

Jornada 35. Athletic-Osasuna. Marca el 2-2 y termina con ese marcador. Cambia signo y da un punto. Gol de cabeza con centro desde la izquierda de Enric Gallego.

Jornada 36. Osasuna-Cádiz. Marca el 1-0 y el 2-1. Termina el partido con 3-2. Cambia dos veces de signo y da dos puntos*. Gol de cabeza a centro de Manu Sánchez desde la izquierda. El segundo gol lo marca con la izquierda, tras controlar y a pase de Jony.

Jornada 37. Atletico-Osasuna. Marca el 0-1 y el partido termina 2-1. Cambia el signo, pero no da puntos. Gol de cabeza tras un centro de Rubén García desde la izquierda.





PRIMAVERA ES SU ESTACIÓN

El delantero de Osasuna, Ante Budimir, ha marcado en tres temporaddas con la camiseta rojilla 27 goles. Curiosamente en primavera suma 16 de esos goles. Unas cifras impresionantes ya que concentra en una estación del año más del 50% de sus tantos con la camiseta rojilla.





Con la llegada de la primavera vuelven los goles de Ante Budimir. Por tercera campaña seguida el delantero de Osasuna se cita con el gol en abril y mayo. Además el delantero rojillo ya es el 14º jugador con más goles en primera con la camiseta rojilla y tiene el mejor promedio de minutos/gol en Primera División con Osasuna. Los meses de abril y mayo son en los que más goles marca Budimir. De los 25 goles que ha marcado Ante con Osasuna 14 han sido entre abril y mayo. Más de la mitad de los goles los marca en primavera.

Javier Fernández (@javierosasuna en Twitter) además añade que el delantero de Osasuna ha igualado a Walter Pandiani y Miguel Sola y ya es el 10º futbolista rojillo con más goles en Primera División. Además, con los jugadores que han marcado 20 goles o más con la camiseta de Osasuna Budimir tienen el mejor promedio minutos/gol en 1ª con Osasuna con 192 minutos por cada gol. Les siguen Pandiani e Iriguibel con 230.





EL LADO HUMANO DE BUDIMIR

Una aficionada de Osasuna se encuentra con Budimir por la calle: "¿Me puedes llevar al hospital?"

Preciosa historia entre el delantero de Osasuna, Ante Budimir, y una persona que tenía que ir al hospital

Una aficionada de Osasuna que esperaba un taxi que no llegaba pidió ayuda a Ante Budimir para llegar al hospital. La señora, de 78 años, estaba esperando para acudir a su cita en el hospital, pero el taxi no llegaba y el tiempo se le estaba echando encima. Mientras Mari Carmen esperaba vio un rostro conocido, no era otro que el delantero de Osasuna Ante Budimir.

La promesa cumplida de Budimir al aficionado que le mintió

El delantero de Osasuna, además de anotar el gol de Osasuna, protagonizó una divertida anécdota frente al Alavés con un aficionado

Noticia del 11 de abril de 2022. El delantero de Osasuna, Ante Budimir, protagonizó una divertida anécdota con un aficionado. Corría el minuto 72 del Osasuna-Alavés, un centro medido de Roberto Torres lo remataba Budimir a gol. Celebración del delantero que ve que el asistente levanta la bandera y señala fuera de juego. Ante pregunta a un aficionado si estaba en fuera de juego. El rojillo le afirma que estaba en posición correcta y Budimir le dice que si dan el gol le regala la camiseta. Los dos se llevan un chasco, no es gol y no hay camiseta.

RÉCORD DE GOLES SEGUIDOS

Noticia del 2 de mayo en COPE Navarra

Ante Budimir hace historia en Osasuna y marca en seis partidos seguidos

El delantero de Osasuna supera al 'Chengue' Morales y establece un nuevo récord en Osasuna

Ante Budimir superó este domingo al Chengue Morales como jugador de Osasuna con más jornadas consecutivas marcando al anotar su sexto tanto en los último seis partidos, marca con la que ha hecho historia y que podría ampliar en el próximo encuentro.

CA Osasuna





DATOS EN ABRIL DE 2021

El pasado 13 de abril en un artículo en esta web se publicaba esto:

Ante Budimir eleva el vuelo goleando

El mirlo blanco de Braulio y Arrasate está marca gol cada 164 minutos

El delantero internacional con Croacia, Ante Budimir, está de dulce de cara a la portería rival pese a que no ha sido el delantero titular de Osasuna esta temporada. El mirlo blanco ha logrado 7 tantos, marca gol en liga cada 164 minutos.

El pasado 16 de abril de 2021 en un artículo en esta web se publicaba esto:

El delantero croata Ante Budimir hizo el pasado fin de semana ante el Villarreal su séptimo gol con la camiseta rojilla en la Liga, una cifra que le acerca a los trece marcados la temporada pasada con el Mallorca en Primera División. El internacional ha dado 8 de los últimos 18 puntos a su equipo con sus tantos, cambiando así el signo de los partidos.

LAS SEGUNDAS VUELTA DE BUDIMIR

Noticia del 6 de febrero de 2023

Ante Budimir marca de nuevo

El delantero rojillo, fiel al gol en las segundas vueltas, volvió a marcar

Primer partido de la segunda vuelta. Gol de Ante Budimir.

El delantero rojillo volvió a encontrarse con la portería rival tras un inicio de campeonato con sequía.

Noticia del 23 de enero de 2023

Los goles de Budimir esperan a la segunda vuelta

Los datos del delantero rojillo dicen que en los meses que llegan suele jugar más y marcar más goles

Ante Budimir es, sobre el papel, el delantero rojillo titular de Osasuna. Los rojillos necesitan sus goles para seguir soñando en Copa del Rey y para no tener que sufrir en liga. Un dato que tranquiliza a la afición es que Budimir marca más en la segunda parte de la temporada.

Los números no engañan. En las dos temporadas anteriores de Ante en Osasuna ha marcado 19 goles (11 en la primera y 8 en la segunda). De agosto a diciembre, marcó 4 goles en 17 partidos. El futbolista, además de no tener esos meses el punto de mira ajustado, se ha perdido en esos meses varios partidos. Budimir parece otro futbolista con el año nuevo, y marca 15 goles entre enero y mayo. Es decir, el 60% de sus goles llegan en esos meses. Son fechas en las que marca más y juega más, hasta un total de 15 goles en 40 partidos. Si hablamos de porcentaje en el segundo tramo necesita jugar 2,66 partidos para marcar y en el primero para anotar necesita 4,25 partidos.