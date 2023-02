Ante Budimir, delantero de Osasuna, mantiene una progresión de goles por minuto jugado de leyenda

Ante Budimir volvió a marcar con la camiseta de Osasuna. Lo hizo en la primera jornada de la segunda vuelta. Con ese tanto Ante acumula dos goles esta liga, una cifra que se esperaba que fuera superior, pero que se sigue confiando desde el club en que va a terminar en unos números de goles importantes.

Javier Fernández, @javierosasuna en Twitter, ha aportado dos datos muy importantes al debate que hay en algún sector de la afición rojilla.





Una vez publicado ese dato, un seguidor rojillo afirmaba eran goles "irrelevantes" y que marca "cuando no nos jugamos nada". Los comentarios eran así:

- El 90% de sus goles son irrelevantes, cuando no nos jugamos nada. Cuando meta gol en la semi y en la final de copa ese dato cambiara

- Me refiero a que son goles cuando Osasuna tiene 38 puntls y ya no aspira a nada, perdón si no se me ha entendido

Una respuesta que Javier Fernández ha querido comprobar y aportar, una vez más con números, los datos para ver si son reales o no esas afirmaciones.

Los datos dejan claro que marca más en las segundas vueltas y en el tramo de abril y mayo, pero ni sus goles son "irrelevantes" ni marca "cuando no nos jugamos nada". Javier Fernández analiza los puntos que tenía Osasuna al marcar, pero además, en 14 ocasiones desde que juega en Osasuna, ha logrado cambiar el signo del partido Budimir con sus goles.